Joven fue impactado en un ojo en refriega con el Esmad en Popayán

En medio de enfrentamientos registrados en la tarde y noche del pasado miércoles en la primera jornada del paro nacional en Popayán, Cauca, un estudiante de la Universidad del Cauca fue impactado en un ojo por una granada de gas lacrimógeno y podría perderlo.

Se trata de Daniel David Meléndez, de 23 años, estudiante de octavo semestre de Derecho.



El joven explicó que los hechos ocurrieron cerca de las 5 de la tarde, luego de terminada la manifestación cuando se disponía regresar a su casa en compañía de su hermano y otros compañeros. Según él, al llegar a la carrera 8 miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) los atacaron con gases lacrimógenos.



“Uno de ellos me apunta y el proyectil me da en el ojo derecho. Mi situación es crítica, el oftalmólogo me dice que es complicado que recupere la visión, aunque aún hay posibilidades que si se pueda. Siento mucha tristeza, soy un joven que tiene muchos sueños, que además de ser estudiante soy empresario y por salir a una manifestación pacífica, en un derecho constitucional que tenemos los colombianos, el Esmad arremete contra nosotros, contra la población, la población de bien. Estoy realmente triste, mis sueños se están acabando”, expresó.



El estudiante, quien también es propietario de una óptica, se encuentra en el momento internado en el hospital San José, de la capital del Cauca.



Esto recuerda a lo ocurrido en diciembre de 2018, cuando el estudiante de la Facultad de Música de Unicauca, Esteban Mosquera, perdió uno de sus ojos, en enfrentamientos contra el Esmad, en medio de una manifestación contra de la Reforma Tributaria y la exigencia de más recursos para el funcionamiento e inversión de la universidad pública en Colombia.



En la marcha de este 28 de abril, líderes estudiantiles reportaron 19 heridos, entre los que se encuentran defensores de derechos humanos, periodistas y manifestantes.



Entre tanto, las autoridades reportaron tres policías lesionados.



Michel Romoleroux

Para El Tiempo

Popayán

