Protestas seguirían en algunas zonas, pese a anuncio del Comité

Aunque el Comité Nacional del Paro anunció que las manifestaciones están suspendidas temporalmente, en la práctica el panorama podría ser diferente. Esto se debe a que en las principales ciudades existen movimientos que no reconocen el liderazgo del Comité sobre la protesta.



Si bien al cierre de esta edición no había un pronunciamiento oficial del Espacio Humanitario del Portal Américas –el grupo de manifestantes que desde principios de mayo se instaló en este punto del suroccidente de Bogotá–, sí le habían aclarado a EL TIEMPO desde el principio que no reconocían al Comité.



El Espacio Humanitario se sostiene bajo una organización horizontal y ha insistido en que “no existe una única vocería del paro, sino múltiples espacios de resistencia”.

De otro lado, fuentes cercanas a la Primera Línea que allí también se ubica confirmaron que la intención es permanecer en el punto.



Una situación similar se vive en Cali. Precisamente este martes, a la par del anuncio del Comité, se conoció que un juzgado suspendió el decreto que había facilitado las negociaciones entre la Alcaldía y la Unión de Resistencias Cali (UCR).



Esta medida, que se tomó tras una demanda, había permitido el desbloqueo de 22 vías, según el alcalde, quien dice que acatará la decisión, pero se mantiene la lucha por continuar los diálogos y buscar acuerdos.



La URC informó que respeta el Comité, pero avanza en su proceso para buscar respuestas a la juventud y las comunidades colombianas.



Y sobre la decisión judicial, aclararon que “con la voluntad política de la alcaldía y la soberanía del pueblo caleño, unidos afrontaremos los retos que se nos presenten”.



Acerca de los bloqueos, se desconoce cuál podría ser el impacto de la decisión del Comité.



De hecho, la tendencia de los últimos días –antes del anuncio– es que cada vez hay menos y, según el Ministerio de Defensa, este martes se restableció el tránsito en las carreteras principales. En cuanto a bloqueos internos, solo quedan cuatro en Cali.



“El país inicia la semana sin bloqueos en las vías principales”, expresó el ministro Diego Molano.



Muchos de estos bloqueos se levantaron gracias a diálogos a nivel local, como los del Cauca.



