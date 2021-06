Así ha sido la participación de las barras bravas en el paro

Las barras de los equipos más representativos de Bogotá, Millonarios y Santa Fe, además de algunas de Atlético Nacional y América de Cali, han sido protagonistas del Paro Nacional en la capital. Trasladaron los cantos y arengas de los estadios a las calles, y han estado desde el primer día de marchas convocando, haciendo música y manifestándose sin violencia.



(Además: Paro nacional en vivo: jornada de marchas transcurre en calma)

Los barristas también han salido a la calle a fomentar acciones de diálogo, a la par de nuestros gestores. El balance es muy positivo. FACEBOOK

TWITTER

“Durante este mes de resistencia, de aguante y de lucha, La Guardia Albi Roja Sur como la barra popular de Independiente Santa Fe se ha sumado al clamor del pueblo exigiendo garantías para la libre protesta y una vida digna, por medio de actividades de resignificación de espacios icónicos de la ciudad como la Plazoleta del Rosario, importante para la hinchada santafereña”, dijeron desde La Guardia.



En la Secretaría de Gobierno informaron que han estado trabajando con los hinchas a través del programa Goles en Paz, y que los resultados son favorables. “Los barristas también han salido a la calle a fomentar acciones de diálogo, a la par de nuestros gestores. El balance es muy positivo. No tenemos agresiones en ninguno de los puntos donde ellos han intervenido”, explicaron en la Secretaría de Gobierno. Según la entidad, ningún barrista ha resultado herido en las marchas.



(Lea también: Qué implica aviso de Comité de Paro de 'toma de Bogotá' el 9 de junio)



Quizá el aporte más significativo de las barras ha sido la convocatoria a través de redes sociales, en las que se ha invitado a los barristas a acudir de manera pacífica a los puntos de concentración. Se trata de páginas en redes sociales con cientos de miles de seguidores. Es el caso de Los Comandos Azules, la representativa barra de Millonarios.

“Nosotros los Comandos Azules, como barra pionera de Colombia hemos estado en las calles, dejando todo como antes lo hacíamos por nuestro amado equipo, para enviar un mensaje claro al país de que estamos con su gente y buscaremos conjuntamente la construcción de una nueva Colombia”, expresaron desde esta barra en un comunicado publicado en su página de Facebook con más de 183.682 seguidores.



(Además: El impacto de aglomeraciones del paro en la situación de la pandemia)



En estas plataformas digitales también publican días, horas y sitios exactos donde serán los encuentros, envían recomendaciones a los asistentes como respetar las medidas de bioseguridad o no llevar niños. La mayoría de las citas de diferentes hinchadas, entre ellas la de Los Del Sur Bogotá, de Nacional, ha sido en el portal de Las Américas, en Kennedy, uno de los puntos que se convirtió en epicentro de las protestas en la ciudad. Allí se encuentran, pero no se han registrado enfrentamientos entre ellos.



“Las barras sólo han protagonizado acciones de compartir, como sancochos comunales”, completaron en la Secretaría de Gobierno, donde seguirán implementando la estrategia Goles en paz, un programa integrado por los líderes de las barras de todos los equipos del fútbol colombiano que hacen presencia en la capital del país.



(En otras noticias del día: Todo lo que tiene que saber sobre la gripa aviar H10N3)

Barras de Junior, a favor del Paro Nacional

“Hasta que no tengamos paz no habrá fútbol”, dijo de manera tajante un miembro del Frente Rojiblanco de Sur, la barra más representativa del Junior de Barranquilla, con relación a los sucesos enmarcados en el Paro Nacional.



En buena parte de las marchas, plantones y jornadas para pintar murales, efectuadas a lo largo del mes de mayo, han estado miembros del Frente, al igual que de La Banda de Los Kuervos, barra que suele ubicarse en la tribuna norte del estadio Metropolitano cuando juega Junior.



Los sucesos más determinantes en los que hay relación entre el fútbol y el Paro Nacional se registraron los días 12 y 13 de mayo, cuando centenares de manifestantes se plantaron en los alrededores del estadio Romelio Martínez.



(Además: Obras en Bogotá, paralizadas por el vandalismo)

Hacemos un llamado a todas las personas que han venido siendo actores de las diferentes manifestaciones sociales y culturales, que son miembros activos de nuestra organización, a mantener el orden FACEBOOK

TWITTER

Mientras en el escenario deportivo Junior y América de Cali se enfrentaron a River Plate y Atlético Mineiro (por Copa Libertadores), respectivamente, se escucharon detonaciones. Luego, infiltrados protagonizaron disturbios y estos no pararon y en muchas ocasiones las acciones se detuvieron por causa de los gases lacrimógenos.



Justo un día antes del encuentro entre Junior y River Plate, La Banda de Los Kuervos emitió por medio de redes sociales, un comunicado en el cual fijó su posición.



“Consideramos que en este momento no se debe realizar ningún partido de fútbol en la ciudad debido a la crisis político-social que se vive en el país. El fútbol no puede estar por encima de esta problemática”.



Y en la misiva se agrega: “Hacemos un llamado a todas las personas que han venido siendo actores de las diferentes manifestaciones sociales y culturales, que son miembros activos de nuestra organización, a mantener el orden, ser impulsores de la tolerancia y sobre todo mantener vivo el sentido de pertenencia por nuestra ciudad”.



(Lea también: Qué implica aviso de Comité de Paro de 'toma de Bogotá' el 9 de junio)

Barras del América y el Cali

En el Valle del Cauca, integrantes de las barras Barón Rojo y Frente Radical Verdiblanco (FRV) participan de manera activa en las diferentes actividades del paro nacional. Así lo indica Héctor Fabio Blanquillo, líder del FRV, quien considera que la barra “no es ajena al estallido social de los jóvenes”.



“El tema no son las barras, el tema es la juventud, que está como cansada. Ese es el sentir de la juventud y de ahí es que radica este tema de protestar y estar en las marchas”, agrega.



Héctor Fabio aseguró en cuanto a los integrantes de la barra Barón Rojo, han llegado a acuerdos para coordinar sus protestas.



“Por ejemplo, los del Barón rojo van a estar en Paso del Comercio, entonces nosotros vamos a estar en Juanchito, pero de resto, la mayoría están en primera línea, que son en su mayoría pelaos de barras y están en el mismo espacio, incluso, en ‘Puerto Resistencia’, hay cambuches de barras de ambas barras”, añade el líder barrial.



(Lea además: Colapsó pirámide del Mercado Campesino de La Mesa de Los Santos)



En cuanto los murales referentes a los equipos de la ciudad, el líder de la barra FRV dice que fueron pintados por las mismas personas del barrio, más no de las barras.



A pesar de la situación de paro, los líderes de ambas barras aseguran que mantienen sus compromisos para trabajar en el barrismo social, así como de los comedores comunitarios y mesas de diálogos.

En Medellín no quieren fútbol ahora

Era 28 de abril, primera manifestación en contra de la reforma tributaria, y en Medellín diferentes sectores comenzaron a hacer convocatorias en redes sociales, incluyendo los hinchas de Atlético Nacional y de Independiente Medellín. Sus barras Los del Sur y Rexixtenxia Norte, respectivamente, mostraron su rechazo a la reforma y se les vio en sus cuentas oficiales en Twitter pidiendo a sus integrantes asistir a las manifestaciones.



“Juramos vencer junto al pueblo. ¡Nos vemos en las calles!”, trinó La del Centenario, grupo parte de la barra Rexixtenxia Norte el pasado 19 de abril, con una pieza gráfica que invitaba a marchar el 28. El mismo día, Los del Sur también publicaron un trino en el que invitaban a los hinchas a hacer presencia. “¡Vamos todos!”, decía.



(También: Mindefensa se queda en el cargo: Cámara rechaza moción de censura)



Pero el rol de estas barras no paró o se limitó a dicha fecha, a partir de allí, han hecho activismo en sus redes sociales. “Nos solidarizamos con nuestro propio pueblo y con la gente en las calles a quienes han arrebatado sus vidas y clamamos para que el mundo entero se entere del estado de represión y violación de los Derechos Humanos en el que estamos. NOS ESTÁN MATANDO. LDS SIEMPRE PRESENTES!”, trinó Los del Sur el 4 de mayo.



También se les ha visto a las bandas musicales de ambos equipos tocando en las manifestaciones y hasta este viernes 28 de mayo no se han visto involucrados en actos violentos o vandálicos. Su convivencia en paz se ha podido notar en las jornadas de protesta, pero también su unión frente a temas como no realizar partidos de Liga durante las manifestaciones. Esto se evidenció este viernes 27 de mayo, cuando ambas barras rechazaron que en Medellín se realizara el partido Tolima-Cali, incluso aseveraron que no permitirían que se realice, por lo que hasta ahora este está aplazado hasta el 5 de junio.



Esta no es la primera vez que ambas barras se unen en un paro nacional. El ejemplo anterior más emblemático fue el 21N, en 2019, cuando a las afueras de La Alpujarra hinchas de ambos equipos saltaban y cantaban “el pueblo tiene huevo”, como forma de manifestarse en ese entonces. El hecho quedo registrado en este video.



BOGOTÁ y NACIÓN