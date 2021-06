Minga indígena reclama la presencia del fiscal Barbosa en el Cauca

Comunidades indígenas en el Cauca anunciaron este martes que, aunque se había dicho que se levantarían los bloqueos que persisten en la vía Panamericana, estos se realizarán de manera progresiva siempre y cuando el Gobierno Nacional demuestre que quiere dialogar y negociar.

Hermes Pete, del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), indicó que la minga indígena no desbloqueará la vía Panamericana hasta que no se dé la presencia del fiscal general, Francisco Barbosa, en el Cauca.



“La minga empezó a mostrar la voluntad desde ayer dejando la vía alterna libre, pero hoy no hubo voluntad por parte del Gobierno de venir (...). Si firmamos un acuerdo, debe ser con ellos”, señaló Pete.



La #Minga social, popular y comunitaria da Inicio de la ruta hacia una mesa de garantías para la vida. El evento se realiza en el resguardo las Mercedes Municipio de Caldono donde asisten diferentes organizaciones sociales, jóvenes en resistencia y delegados del gobierno nacional pic.twitter.com/Xo8l8bIjdd — Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) (@CRIC_Cauca) June 1, 2021

“Iniciamos en un tema de voluntades, en donde anunciamos que escalaríamos de manera gradual. Y esa medida este lunes se empezó a cumplir, a dejar la vía libre, la ruta que va desde Popayán por Piendamó, Morales, Suárez, en donde ya pueden transitar. Este martes se volvió a retornar parte de la vía. La vía desde Piendamó a Santander no se encuentra habilitada, esta quedó como garantía para que el mismo gobierno firme las garantías”, explicó Pete.



El consejero mayor explicó que “se le ha dejado al Gobierno muy claro: la derogatoria del decreto 575, el tema de la asistencia militar y las garantías en cabeza del Fiscal General de la Nación. Si nos firma este miércoles, seguramente se levantarán todos los bloqueos, de no hacerlo, se continuarán y se irán fortaleciendo mucho más”.



La decisión se toma en el resguardo las Mercedes, municipio de Caldono, en presencia de diferentes organizaciones sociales, jóvenes en resistencia y un equipo del gobierno nacional el cual está compuesto por un delegado del Ministerio del Interior, Defensoría, Gobernación, entre otros.

Mientras las comunidades indígenas sostienen estas declaraciones, el ministro de Defensa, Diego Molano, indicó que este martes se registraron 36 vías en las que persistían bloqueos. Y confirmó que se han realizado 1.003 desbloqueos con ayuda de la Fuerza Pública en diferentes puntos del país.

De hecho, según información del Ministerio de Defensa, este martes se dio la segunda cifra más baja de bloqueos; la primera fue el 29 de abril, cuando se contabilizaron 31.

