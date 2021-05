Más de 1.500 indígenas Barí se unen a las protestas en Cúcuta

En un hecho histórico, más de 1.500 indígenas Barí salieron de su territorio ancestral para movilizarse en las calles de Cúcuta de manera pacífica. La población indígena exige que se cumpla la Sentencia T-052 de 2017 de la Corte Constitucional, que señala la ampliación y delimitación del territorio de esta etnia.(Le recomendamos: La historia de Antonia: la diferencia entre tener una familia o morir)

La movilización masiva inició el 29 de mayo desde la zona rural de municipios como Tibú, El Tarra y Teorama, ubicados en el Catatumbo.



Luego, este lunes 31 de mayo, el lugar de concentración fue la redoma cerca de la Terminal de Transporte de Cúcuta. La caminata continuó hasta el Palacio de Justicia y de ahí se trasladaron al teatro Las Cascadas.



La movilización masiva inició el 29 de mayo desde la zona rural de municipios como Tibú, El Tarra y Teorama, ubicados en el Catatumbo. Foto: ONIC

Ashcayra Arabadora, representante legal de la Asociación de Autoridades Tradicionales del pueblo Barí (Ñatubaiyibari), indicó que el Gobierno Nacional y la Agencia Nacional de Tierras no han avanzado en el proceso de saneamiento, ampliación y delimitación de los resguardos Motilón Barí y Catalaura La Gabarra.

"Esta acción nos conmueve y no es porque sea en el marco del paro. Nosotros llevamos cuatro años esperando que nos cumplan la sentencia. Nosotros no esperamos dádivas, queremos que nos cumplan", expresó.



Según Arabadora, el ejercicio de protesta pacífica en las calles de Cúcuta para los caciques, sabedores y niños y niñas es un reto porque no están acostumbrados a salir de sus resguardos.



El representante de los Barí le pidió a la comunidad cucuteña que no tenga gestos de burla y rechazo hacia los miembros de la comunidad indígena que usan prendas tradicionales. Foto: ONIC

"Esto es con el propósito de constituirnos como resguardos, que a la fecha solo es un acto de voluntad política que queremos nos concedan. Por eso el pueblo Barí está presente acá, porque ya nos han estado tomando mucho el pelo", agregó.



Por último, el representante hizo un llamado de atención a la ciudadanía cucuteña y les invitó a no tener gestos de burla y rechazo hacia los miembros de la comunidad indígena que usan prendas tradicionales.



Además, la movilización también incluyó pancartas en contra de la aspersión aérea de glifosato en el Catatumbo, debido a los daños que representa para la salud y la afectación a los afluentes y ecosistemas en los resguardos indígenas.

