En vivo: propuestas para salir de la crisis

Muchos son los diagnósticos que se ventilan sobre las crisis que golpean a Colombia, pero rara vez se habla de propuestas reales y sostenibles para salir del atolladero.



Por eso EL TIEMPO inicia una serie de reflexiones sobre las vías de solución a las múltiples problemáticas del país. Hoy arrancan los empresarios, que van a compartir sus impresiones y novedosos planteamientos sobre lo que se podría hacer. Mario Hernández y Maurice Armitage saltan al ruedo.



“Es muy bueno que el pueblo y la gente salgamos a protestar y a exigir. Lo que no es bueno es lo que está pasando, la violencia, perjudicando a todos estos agricultores y abusando de la Policía”, dijo el empresario Mario Hernández.



Como propuestas para salir de la crisis, Hernández planteó que “tenemos que generar entre todos riqueza y construir un país mejor que es lo que no estamos haciendo. Tenemos que unirnos empresarios, universidades y políticos a trabajar por una sociedad mejor. Tenemos muchas reformas tributarias y más pobres todos los días”.

“La pandemia perjudicó al mundo, esto es un gran mensaje de Dios que todos somos iguales ¿Cuál es el mensaje? Que debemos unirnos, que debemos ayudar al que no tiene, que se deben tener ahorros para cualquier emergencia. No se puede gastar todo y no se puede andar endeudado”, agregó.



Hernández puntualizó que no es el momento de una reforma tributaria. “El comercio está desbaratado, el desempleo y la pobreza. El Gobierno tiene grandes propiedades, yo de presidente saldría y diría: vamos a ayudar al pueblo, vendemos un porcentaje de Ecopetrol, otro porcentaje de ISA y las propiedades de la mafia”, dijo.

'Los jóvenes además de estudio necesitan trabajo': Armitage

Por su parte, el empresario Maurice Armitage propone que se debe valorar más la mano de obra y que tengan mejores oportunidades.



“El Gobierno entendió que Colombia entera está apoyando el paro, el 70 por ciento lo apoya. En el caso de Cali se ha visto afectada la economía y todas las empresas están paradas”, indicó.



Armitage agregó que los jóvenes además de estudio necesitan trabajo. "A nuestros mandatarios les hace falta recorrer calle y saber la angustia de la gente", puntualizó.



El empresario indicó que se necesita llegar a un acuerdo que ponga fin a la violencia.

