Paro nacional, marcado por caos en movilidad y vandalismo

La nueva jornada nacional de manifestaciones, que juntó protestas de todo tipo, incluidas las de los estudiantes y las provocadas por el proyecto de ley de financiamiento del Gobierno Nacional, estuvo marcada por enfrentamientos con la Fuerza Pública, afectaciones en la movilidad y ataques a algunos medios de comunicación.



Los hechos más graves ocurrieron en Bogotá. A diferencia de las protestas anteriores, unas 5.000 personas marcharon por la autopista Norte, lo que afectó durante varias horas las troncales de TransMilenio en esa arteria, así como en la avenida Caracas, la NQS, la avenida El Dorado y el Eje Ambiental. Como consecuencia de esto, cientos de personas tuvieron que movilizarse en volquetas y otros vehículos para desplazarse hasta sus destinos.

También hubo ataques a las instalaciones de RCN Radio, medio que ha sido objeto de acciones violentas en las tres movilizaciones realizadas por los estudiantes.



Manifestantes la emprendieron con piedras contra la edificación. Además, vándalos pintaron paredes y ventanas. Uno de los policías que custodiaban el lugar fue impactado por un artefacto incendiario, pero salió ileso.

En el centro apedrearon la sede de EL TIEMPO en la avenida Jiménez, donde funciona el canal Citytv. La misma suerte corrieron entidades bancarias a lo largo de la carrera séptima.



“Los actos de violencia y vandalismo que protagonizaron algunas personas son simplemente matonería cobarde”, dijo el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa.



En Bucaramanga, encapuchados de la Universidad Industrial de Santander (UIS) se enfrentaron con el Esmad de la Policía, que debió usar gases lacrimógenos. Mediante un comunicado, las directivas de la UIS rechazaron los hechos de vandalismo y suspendieron actividades de manera indefinida.

Manifestantes en Medellín se congregaron en el parque de Los Deseos, contiguo a la Universidad de Antioquia, y desde allí empezaron a caminar hasta el centro, para encontrarse con representantes del magisterio, quienes salieron desde la sede de la Asociación de Institutores de Antioquia (Adida).



La manifestación se desarrolló en la intersección de las avenidas Oriental y San Juan, donde se generaron problemas de movilidad que afectaron el servicio de la línea 1 del metro durante casi una hora.

Enfrentamientos en el sur

En Popayán, estudiantes que establecieron un campamento en el parque Caldas denunciaron ataques con gases lacrimógenos. Imágenes difundidas por redes dan cuenta de la afectación de personas ajenas al movimiento estudiantil que transitaban por el sector. Las autoridades utilizaron bombas de aturdimiento.



En Nariño, estudiantes que ocuparon la gobernación chocaron con la Policía, mientras que en el puente Rumichaca, en la frontera con Ecuador, manifestantes bloquearon el paso por la zona durante tres horas.



En Cali se llevaron a cabo seis movilizaciones por distintos costados de la ciudad. Desde el parque Panamericano, en el sur, llegó al centro una marcha de docentes, trabajadores y estudiantes. El gremio de transporte especial bloqueó la movilidad en la capital del Valle en rechazo a la chatarrización sin una compensación, como ha pasado con los carretilleros.

'La violencia no puede ser una forma de expresión': Duque

Desde Villavicencio, el presidente Iván Duque anunció que las autoridades no escatimarán esfuerzos para buscar a los responsables de los desmanes que ocurrieron durante las marchas de este jueves.



"Quiero expresar mi rechazo total a las expresiones de violencia que se presentaron el día de hoy por parte de algunos individuos que violentaron establecimientos de comercio, que violentaron medios de comunicación, que paralizaron la movilidad de muchísimos ciudadanos", sentenció Duque.

Rechazamos las expresiones de violencia que se presentaron hoy contra la ciudadanía, la Fuerza Pública, establecimientos y medios de comunicación, y que afectaron la tranquilidad en vía pública. El deber de las autoridades es encontrar a los responsables y llevarlos a la justicia pic.twitter.com/Asl30ynAyW — Iván Duque (@IvanDuque) 9 de noviembre de 2018

Y agregó que los colombianos pueden tener la certeza de que "estaremos buscando a los responsables de estos hechos violentos que todos debemos rechazar".

‘Semestre en la Nacional se podría aplazar’: rectora

La rectora de la Universidad Nacional, Dolly Montoya, llamó a los estudiantes a retomar las clases el martes 13 de noviembre; de lo contrario, advirtió que el semestre se podría aplazar.



“Si este martes no se retoma la actividad académica, no habrá más tiempo. Los semestres son de 16 semanas y no los vamos a acortar a ocho”, indicó la rectora.

Montoya afirmó enfáticamente: “Existe un grupo muy radicalizado de estudiantes que no quieren continuar con las actividades académicas, pero hay otros que desean continuar”.



En ese sentido, informó que se aplicará un sondeo electrónico para conocer la opinión de toda la comunidad académica, el cual comenzará este fin de semana.

En cuanto al cierre de algunos edificios de la institución (Uriel Gutiérrez y el Camilo Torres), Montoya afirmó que quienes están impidiendo el ingreso no son solamente estudiantes de la Universidad Nacional, también de otros lugares.

Asociación de Medios pide más autoridad

Werner Zitzmann, director de la Asociación Colombiana de Medios de Información (AMI), calificó como “reprochables”los nuevos ataques contra empresas informativas (RCN y Citytv) y afirmó que la violencia que se vio este jueves no tiene ninguna justificación. “Esperamos que el Gobierno y las entidades encargadas del orden público intervengan con mayor peso en la autoridad”, subrayó.



Zitzmann recordó la labor de concientización de la Flip y la AMI para acabar con la violencia contra el periodismo y quienes lo ejercen. “Todas las organizaciones hermanas que vemos lo que está pasando en el mundo sentimos cierta impotencia, porque parece que nada se pudiera hacer”, lamentó.



Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía para establecer un orden de paz.



NACIÓN, EDUCACIÓN Y BOGOTÁ