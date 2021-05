Hay esperanza: les donarán kit de rehabilitación a doña Tere y Julián

Con un brazo, ‘doña Tere’ sostiene con firmeza la bandera de Colombia. Con el otro, a su hijo Julián, a quien a diario transporta por la ciudad de Manizales para conseguir el sustento de su hogar, pese a las dificultades que esto implica ya que el joven tiene parálisis cerebral.



La foto, que refleja la tenacidad de esta madre e hijo, conmovió a miles de colombianos quienes en cuestión de minutos viralizaron la escena tomada por el estudiante Sebastián Correa en medio del paro nacional.

“Esa es la imagen de Colombia luchando y exigiendo sus derechos, igualdad y oportunidades para todos”; “me llegó hasta la fibra más profunda del alma”; “la templanza de esa señora personifica el espíritu de las madres de Colombia”, fueron algunos de los mensajes que se leyeron en redes sociales.



La viralidad, en el caso de 'doña Tere y Julián', trascendió de las pantallas. Los millones de ‘me gusta’, ‘RT’ y ‘compartidos’ lograron que su historia llamara la atención del equipo de ‘KitSmile’, una fundación que les brinda una oportunidad de rehabilitación en casa a niños con parálisis cerebral y sus familias.

Pasar del 'like' a la acción

“Más allá de publicar la foto de ellos en nuestras redes sociales yo pensé ¿por qué están marchando?, ¿cuál es su historia?”, le asegura a ELTIEMPO.COM Lina Camargo, la cofundadora de la fundación.



Al indagar más sobre esta familia se enteraron de que Teresa todos los días sale a vender galletas en el centro de Manizales con su hijo de 26 años, quien ha logrado sobrevivir a esta enfermedad gracias a la fortaleza de su madre que día a día lo ha cargado mientras lucha por salir adelante.



Y es que movilizar a una persona con parálisis cerebral es una tarea bastante compleja si no se tienen las herramientas adecuadas. “Doña Tere ha desmejorado su salud física por estar alzándolo todo el tiempo porque Julián, al ser ya un adulto, pues pesa. Ella es una berraca puesto que ya lo coge como un bebé, pero esto en realidad impacta su calidad de vida”, asegura Camargo.



Al darse cuenta de esta difícil situación, esta administradora de empresas y Leidy Cuestas, la otra fundadora de KitSmile, pensaron en regalarles una silla neurológica para solucionar el problema que Teresa y Julián tenían a la hora de transportarse. Sin embargo, se percataron de que la exreina colombiana y actriz Taliana Vargas ya les había regalado una.



La segunda idea, entonces, fue donarles completamente gratis un kit de rehabilitación en casa, conocido por los niños que ya tienen uno en su hogar como “El carrito”.

Así luce el kit de rehabilitación. Foto: Cortesía KitSmile

Este dispositivo, que tiene patente de invención, se puede adecuar con tres posiciones para lograr que el paciente tenga una correcta posición a la hora de comer, hacer ejercicio y descansar.



“El kit de rehabilitación trabaja las principales áreas de los niños con parálisis cerebral, como lo son: control cefálico, alineación postural, ejercicios de estiramiento, abductor e interacción con el entorno logrando mitigar discapacidades que son generadas de un mal cuidado”, explican.



La iniciativa ya estaba concretada, pero faltaba lo más importante: comunicarse con ellos. Así que de nuevo las redes sociales fueron su mejor aliado. A través de las cuentas de KitSmile crearon la campaña #BuscamosATere y en cuestión de horas su iniciativa fue un éxito.



“Hola, yo soy María, la hija de doña Tere, la persona que están buscando”, les escribieron a través de sus mensajes directos. ¡El contacto ya estaba hecho!



El único paso a seguir era iniciar el proceso para concretar cómo será diseñado el kit de este joven. “Nosotros hacemos un tamizaje virtual para determinar cuál es la necesidad del niño, su condición, si ha tenido acceso o no a rehabilitación y a partir de eso hacemos una modificación del kit para que se adapte a las condiciones”, explica Camargo.



Como Julián ya no es un niño, la población con la que suele trabajar la fundación, el kit que diseñarán para él deberá ser aún más personalizado. “Esto también es un reto para nosotros, pero lo importante acá es cómo desde nuestro kit podemos apoyar a Julián y adaptarnos a él para mejorar su calidad de vida y la de su mamá”, expone.

Estas son las funcionalidades del kit de rehabilitación. Foto: Cortesía KitSmile El kit se adapta a niños de 2 a 12 años por medio de sus módulos, o de 50cm a 1,50cm, edad en la que necesitan ser estimulados permanentemente. Foto: KitSmile A la fecha, en KitSmile han ayudado a más de 100 niños. Foto: Cortesía KitSmile

Cuando se encontraron por una reunión en zoom este lunes 3 de mayo, Teresa les contó que no sabía que este tipo de herramientas existían e incluso les dijo que mientras están en la casa, Julián permanece de rodillas.



“Los niños no mueren de esta enfermedad, mueren por los malos cuidados. Esto no significa que sean malos cuidados de la familia, sino que imagínense en este caso a una mamá sola, cargándolo así sin una silla adecuada, saliendo todos los días a rebuscar el pan de cada día. Todo en medio de un covid sin que les aprueben las terapias. Una locura”, dice la administradora.



El objetivo de la entrega de este kit será mejorar aspectos que parecieran ser básicos, pero que para Julián y Teresa implicarán una gran mejora en la calidad de vida. Por ejemplo, el joven ya no tendrá que estar siempre arrodillado en un colchón, sino que podrá estar cómodo en un kit acorde a sus necesidades.



Alimentarlo también será más sencillo para la madre, ya que gracias a la altura e inclinación que tendrá el kit evitarán que Teresa se agache mucho o haga un esfuerzo que afecte su salud.

Los miembros de KitSmile en reunión virtual con la señora Teresa y Julián. Foto: Cortesía KitSmile

La cofundadora de la fundación es consciente de que, por la edad de Julián, es poco probable que se presente una mejoría en la posición de Julián como sucede con los niños que arrancan la rehabilitación desde muy pequeños. Sin embargo, está convencida de que su calidad de vida será mucho mejor a la que está acostumbrado y sobretodo, que su escoliosis no va a empeorar.



La producción del kit de rehabilitación dura entre 30 y 40 días aproximadamente. Apenas esté listo, los miembros de la fundación planean llevarlo hasta el hogar de esta familia, enseñarles a usarlo con un fisioterapeuta y mes a mes hacerle un seguimiento de cerca al proceso de Julián, así como lo hacen con los más de 100 niños que a la fecha han podido ayudar en sus procesos.

“Queremos llegar cada vez a más niños porque más que entregar un kit, ellos entran en un proceso de acompañamiento con sus familias. Los invitamos también a postularse a las campañas de crowdfunding que tenemos en alianza con Vaki en el marco del proyecto #UnKitPara”, afirma Camargo, quien concluye haciendo una reflexión en medio de la zozobra en la que se encuentra el país: “Cuando nos unimos, podemos lograr más. Hay que ir más allá para hacer una verdadera transformación, pasar del ‘like’ a la acción”.



AURA SAAVEDRA ÁLVAREZ

Redactora ELTIEMPO.COM