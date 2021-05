Las tres peticiones de los campesinos de Guaviare y Meta

Tres son las peticiones que hicieron los 2.500 campesinos, excombatientes e indígenas del sur del Meta y el Guaviare que desde el pasado jueves se encuentran concentrados en Villavicencio apoyando el paro nacional.

El primer punto es desmilitarizar las protestas, desmontar el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) y el Plan Artemisa, establecido por las Fuerzas Militares para recuperar los parques y zonas naturales que han sufrido deforestación.



Establecer mesas de dialogo e interlocución con los líderes y voceros que se encuentran en los territorios, expresaron como segundo punto Desiderio Aguilar y Anyi Cárdenas, dos de los líderes de los marchantes que llevaron la vocería en una rueda de prensa que ofrecieron en el colegio Inem Luis López de Mesa de Villavicencio, donde se encuentran concentrados.



El tercer punto es que se establezca un mecanismo de seguimiento y verificación de los pactado, con el compromiso de que las protestas se harán de manera pacífica, como hasta ahora se han cumplido en los departamentos de Meta y Guaviare.



Ante la preocupación de los villavicenses por actos vandálicos que se puedan presentar por las marchas, Aguilar afirmó “nosotros somos líderes de paz que no vinieron a vandalizar nada, no va a haber ningún tipo de saboteo al comercio ni a nadie, nosotros no somos hombres violentos nosotros somos los que producimos en este país”.



Al mismo tiempo del pronunciamiento de los marchantes, se conoció el del consejero para la Estabilización, Emilio Archila, quien expresó que el Gobierno nacional está dispuesto a dialogar sobre cualquier tema con la gobernación, la alcaldía dentro de las órbitas de sus responsabilidades.



Agregó que tienen toda la disposición para “escucharlos y seguramente llegar a entendimientos y acuerdos en Villavicencio”, tras reconocer a las autoridades regionales y los marchantes que las protestas se hayan hecho en esta región del país, hasta este momento, de manera pacífica y sin afectar los derechos de las otras personas.



Esta semana, la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, con los gobernadores de Meta, Juan Guillermo Zuluaga; de Guaviare, Haider Palacio; y el alcalde de Villavicencio, Felipe Harman, se reunieron con jóvenes y transportadores que adelantan las protestas en la región desde hace dos semanas.



