Indígenas del Cauca anuncian desescalamiento de bloqueos

Indígenas del Cauca señalaron que cambiarán la dinámica de la protesta social.

Anunciaron que se van para Bogotá y desde el lunes empezará el desescalamiento de la vía Panamericana.

"Mostrando la voluntad al pueblo colombiano, no al Gobierno, pero en ese ejercicio hoy vemos que ni así busca el bienestar del pueblo colombiano. Es que este tema del desescalamiento gradual que hemos planteado no termina hoy, por el contrario cambian las dinámicas, porque llegaremos a Bogotá, por eso estamos planteando la gran asamblea, por eso se están planteando las asambleas populares, por eso las asambleas barriales, porque hay que escuchar al pueblo", dijo Hermes Pete, consejero mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric).



(También lea: Dos civiles muertos y cuatro policías heridos tras disturbios en Cali)



El dirigente indígena agregó: "Hoy no hay que escuchar a Duque sino escuchar al pueblo, porque Duque no quiso escuchar el clamor del pueblo y por eso el pacto consiste en poder construir y llegar a la capital de la República".



Las movilizaciones se continuarán realizando en los diferentes municipios del departamento y en la ciudad de Popayán.



MICHEL FRANCOIS ROMOLEOUX HALABY

POPAYÁN

- Periodista francés resultó herido en turbulenta noche en Cali



- Video: cantaron en vagón del metro de Medellín como protesta