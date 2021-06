Lo que se sabe de joven que recibió 4 disparos durante paro en Pereira

Cuatro disparos recibió Andrés Felipe Castaño el pasado 5 de mayo cuando participaba en las movilizaciones del paro nacional en Pereira.

Videos compartidos en redes sociales muestran una camioneta blanca que se acerca a un grupo de manifestantes en el viaducto de la capital risaraldense y desde el interior del vehículo abren fuego contra ellos.



Las balas impactaron en la mano derecha, la ingle, la espalda y el cuello del joven de 17 años que se encontraba terminando el bachillerato.

Desde entonces, Andrés Felipe permanece hospitalizado en la Clínica Los Rosales de Pereira, donde ha sido intervenido tres veces.



El personal de salud de la clínica asegura que su evolución ha sido positiva. No obstante, desde el pasado viernes su salud desmejoró un poco, pero esto no evita que siga consciente y compartiendo con sus allegados.



El caso de Andrés Felipe no ha sido tan conocido porque en el mismo ataque del que fue víctima murió Lucas Villa, el estudiante de la Universidad Tecnológica de Pereira, de 37 años, que recibió ocho impactos de bala que acabaron con su vida.



“Ha decaído bastante –señala un allegado–. Venía en una recuperación buena pero decayó, está en cuidados intermedios y esperamos que se pueda recuperar pronto”.

Según familiares de Andrés Felipe, hasta la clínica ha llegado personal del Instituto Colombianos de Bienestar Familiar (ICBF) y de la Fiscalía, pero no se sabe nada sobre las personas que perpetraron el ataque. Sin embargo, ya existe una denuncia por los hechos.



La familia de Andrés Felipe pide justicia, pero al mismo tiempo siente temor por lo que pueda pasar tras los hechos. “Solo estamos pendientes de la recuperación de sus heridas para que pueda salir pronto”, señalan allegados.

MIGUEL ÁNGEL ESPINOSA BORRERO

Redactor NACIÓN

En Twitter: @Leugim40

