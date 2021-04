Paro nacional en Manizales: conozca medidas en la ciudad

El alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín, emitió este martes 27 de abril un decreto que dicta las medidas para garantizar el orden público en esta ciudad, en medio de las protestas que se adelantan a nivel nacional, principalmente en contra de la reforma tributaria presentada el pasado 15 de abril por parte del Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla.

Entre las medidas que tomó la alcaldía se encuentran las siguientes:

En primer lugar, se restringe el expendio y consumo de bebidas alcohólicas en Manizales, desde las 6:00 a.m. del miércoles 28 de abril hasta las 6:00 a.m. del jueves 29 de abril.



Además, se prohíbe la circulación de vehículos que transporten cilindros de gas, escombros, desechos y similares, y menaje (muebles, ropas y enseres) en Manizales, desde las 6:00 a.m. del miércoles 28 de abril hasta las 6:00 a.m. del jueves 29 de abril.



A pesar de que una de las medidas de bioseguridad estipulada por las autoridades sanitarias para mitigar el contagio de coronavirus, en medio de la pandemia, es evitar a toda costa las aglomeraciones, los manifestantes salieron a marchar con protocolos como el uso de tapabocas.



En este sentido, el alcalde de Manizales publicó en su cuenta de Twitter el apoyo a la protesta y dejó ver su postura frente a la reforma que propone el Gobierno Nacional.

Es un momento angustiante para las familias del país: una crisis que afecta cada día más la economía y que nos arrebata seres queridos, con una Reforma Tributaria sin sentido que debe ser retirada. La gente salió a marchar por eso enviamos voluntarios con alcohol y tapabocas. pic.twitter.com/CAhDXxqQiz — Carlos Mario Alcalde (@Alcalde_Verde) April 28, 2021

El periodista Ariel Ávila compartió en su cuenta de Twitter un vídeo de las manifestaciones que se adelantan en la ciudad este miércoles 28 de abril. También ha compartido reportes de las protestas en las diferentes ciudades del país como Bucaramanga, Villavicencio, Barranquilla e Ibagué.



Se espera que las manifestaciones en esta ciudad empiecen a las 10:00 a.m. desde el Parque de la Mujer hasta la Plaza de Bolívar.



Avanzan las marchas en la capital de Caldas en el marco del paro nacional convocado para este miércoles 28 de abril. Foto: John Jairo Bonilla

