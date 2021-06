El drama de deportista que habría sido herido por la policía en Pasto

La última vez que Mónica Rosero y su hijo Yojan Cerón Rosero hablaron fue durante la noche del pasado 26 de mayo.

“Yo le pregunté si sabía quién era yo, estaba muy mal, vomitaba y tenía mucha sangre. Tenía la ropita sucia –recuerda Mónica–. Él me respondió que sí. ‘Usted es mi mamá’, me dijo. Ya luego lo sedaron”.



Yojan, con 15 años recién cumplidos en abril, fue herido por una munición de gas lacrimógeno en la parte frontal de su cráneo. El impacto le produjo una fractura, tiene el cerebro inflamado pero el personal de la Clínica Pavón, en Pasto, asegura que su recuperación ha sido satisfactoria.

Los hechos ocurrieron durante las manifestaciones que se registraron en la capital nariñense en el marco del paro nacional el 26 de mayo.



Mónica recuerda que le escribió a las 6 de la tarde para confirmar si ya había terminado con su jornada de entreno, pues Yojan practica levantamiento de pesas, disciplina que hace un año lo tiene como parte de la selección Colombia y que gracias a una de sus recientes victorias le iba a permitir ir a Cuba el próximo 12 de junio a una competencia.



“Eran exactamente las 6:09 minutos –sostiene la afligida madre–. Cuando le pregunté, me dijo que iba para donde Nataly, su novia, entonces le dije que le avisara al papá para que lo fuera a recoger”.



Desde el barrio San Carlos, en Pasto, se podían escuchar aquella noche las detonaciones, los gritos y todo el revuelo que una vez terminada la jornada de manifestaciones se produjo en la ciudad.

Preocupada, Mónica empezó a escribirle a su hijo para que llegara a su casa pronto, pero no contestó. Lo llamó y tampoco hubo respuesta.



Pasadas las 8:30 de la noche, Mónica decidió llamar a Nataly, pero ella respondió que hace mucho Yojan se había ido.



En medio de la preocupación, Mónica asegura que llamó varias veces al mejor amigo de Yojan, que tras varias llamadas por fin respondió y dijo que al joven deportista “le pegaron”.



“Cuando el amigo nos cuenta eso, ahí llama mi hermana y me confirma que Yojan está en el Hospital San Pedro –recuerda Mónica–. Cuando llegamos es que lo veo, él me puede hablar, pero está mal, lo veo mal”.

Luego del encuentro, la madre de Yojan llamó de nuevo al amigo de su hijo para confirmar lo que había pasado.



El mejor amigo de Yojan sostiene que ambos caminaban hacia la vivienda del deportista cuando un grupo de jóvenes llegó corriendo tras ellos huyendo de la policía, por lo que ellos decidieron correr también.



“Él me dice que Yojan se le perdió –explica Mónica–. Ya cuando lo encontró estaba tirado y que le dieron con esa munición de gas lacrimógeno. Mire, yo no sé nada, pero, al parecer, fue la Policía”.

Yojan practica el levantamiento de pesas desde los 10 años. Foto: Cortesía: Familia

Yojan fue remitido sobre las 5 de la mañana del 27 de mayo, desde entonces se encuentra inconsciente, aunque su madre asegura que el campeón mueve sus extremidades y reacciona a lo que ella le dice.

El menor de los tres hijos de Mónica y Edilfonso Cerón practica halterofilia desde los 10 años. Su madre sostiene que cuando no está entrenando, Yojan se dedica a ver videos de los deportistas a los que admira.



“Es un niño muy bueno –señala Mónica–. Él cuando gana no tiene esa actitud de sobrado ni nada, es muy bueno y muy cariñoso con sus hermanas y con todo el mundo”.



Yojan ha ganado campeonatos en Nariño, Cali, Armenia y en la actualidad cursa octavo grado en el colegio Libertad de Pasto.



Aunque el deportista es atendido a través de su EPS, la madre sostiene que ni ella ni su padre han podido volver a trabajar, pues ella es empleada doméstica y desde la semana pasada no se ha movido del lado de su hijo, mientras que su padre trabaja esporádicamente.



Sobre la investigación, Mónica explica que ya hay una denuncia ante la Fiscalía; Defensoría y Procuraduría han llamado para estar al frente del caso, pero no ha pasado nada más.



Lo difícil son los pañales, señala que son costosos y el dinero se agota, pero mantiene su esperanza ante la voz de aliento de los médicos que dicen que el proceso de recuperación ha sido satisfactorio.



“Lo que yo digo es que no hay derecho –dice la madre de Yojan–. Yo sé que la Policía obedece órdenes, pero no hay derecho a tratar a un muchacho así. Yo a mi hijo no lo he visto en marchas, pero no estoy de acuerdo con que el Gobierno ordene disparar a muchachos. El pueblo se mata contra el pueblo y el Presidente en su casa tranquilo, no hay derecho”.

MIGUEL ÁNGEL ESPINOSA BORRERO

Redactor NACIÓN

En Twitter: @Leugim40

