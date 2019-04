Minuto a minuto: así avanza el Paro Nacional en todo el país

La Central Unitaria de Trabajadores (CUT, convocante), la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), sindicatos y sectores campesinos y estudiantiles se reúnen este jueves en un gran Paro Nacional para protestar contra el proyecto de Plan Nacional de Desarrollo del gobierno del presidente Iván Duque.

Otro de los temas del Paro es el asesinato constante de líderes sociales del país. Además, se espera la presencia de sectores indígenas y afrodescendientes.



En varias ciudades y municipios del país se registran manifestaciones y EL TIEMPO le cuenta, minuto a minuto lo que sucede.

Minuto a minuto

8:40 a.m.

Manifestantes bloquean, de manera intermitente, vías cercanas al portal Usme, en Bogotá.

Bloqueos en Usme. Foto: Pablo Arango / Citytv

8:25 a.m.

Más de 200 manifestantes se encuentran a esta hora frente a la Corporación Tecnológica del Sur, en el centro de Bogotá. En esta zona hace presencia la Policía.



8:05 a.m.

Miembros de la Policía y el Esmad hacen presencia en la autopista Sur con calle 59 sur, en Bogotá, en donde se registran bloqueos frente al Terminal de Transporte del Sur, en el sentido sur - oriente.



7:50 a.m.

Habilitaron nuevamente el paso en el carril exclusivo de TransMilenio en la avenida Caracas con calle 76, en ambos sentidos, en Bogotá.



7:45 a.m.

Un grupo de policías hace presencia en la entrada del Relleno Sanitario Doña Juana, en Ciudad Bolívar (Bogotá), por las manifestaciones que se registran este jueves en medio del Paro Nacional.

Los uniformados hacen presencia en la zona por el Paro Nacional de este jueves. Foto: Pablo Arango / Citytv

7:35 a.m.

En medio de la jornada de paro que vive el país, estudiantes de la Universidad Nacional no permiten el acceso a varias de las facultades de este centro educativo, en Bogotá.



7:30 a.m.

Manifestantes comienzan a congregarse en la avenida Caracas con calle 72, en Bogotá, por lo que se registra cierre de la calzada exclusiva de TransMilenio, en el sentido sur-norte. Hay acompañamiento de la Policía en la zona.



7:15 a.m.

Por los bloqueos que se registran a esta hora en la autopista Sur, en Bogotá, deja de operar la estación Calle 76 al sur.

Desde las primeras horas del día, en la autopista Sur se registran bloqueos. Foto: Óscar Murillo / EL TIEMPO

7:10 a.m.

Continúa bloqueada la calzada exclusiva de TransMilenio en la autopista Sur con calle 59 sur, en el sentido occidente - oriente, en Bogotá. En el lugar hacen presencia miembros del Esmad y la Policía.



7:00 a.m.

Cerca de 50 personas bloquean a esta hora el carril exclusivo de TransMilenio a la altura de la estación Bosa, en Bogotá. En este momento no se registra paso en esta vía.



