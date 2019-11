Estos son los puntos de encuentro del paro del 21N en el Eje Cafetero

El Eje Cafetero se alista para participar en el paro nacional de mañana, en el que participarán sindicatos, trabajadores, estudiantes, activistas y líderes sociales de todo el país.

En Manizales se anunciaron dos puntos de encuentro: el Parque de Agua y el conocido arco de la Universidad Nacional. Ambas marchas, convocadas por los sindicatos y los universitarios, respectivamente, iniciarán a las 8:00 a. m. y se encontrarán en el Parque de la Mujer para dirigirse hacia la Plaza de Bolívar.



Las autoridades anunciaron que tendrán un Puesto de Mando Unificado y que estarán prestos a brindar seguridad para quienes marchen y quienes no.

El Comité Local de Derechos Humanos, por su parte, informó sobre lo que serían amenazas contra la integridad de promotores de la manifestación.



Una de las denuncias señala que Julio César García, presidente de la Confederación de Trabajadores de Colombia en Caldas, recibió un mensaje intimidante en su télfono celular en el que le dan "24 horas para que abandonen la región”.



Según el Comité, el mensaje amenazante también fue dirigido a Óscar Orozco, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Energía de Colombia para Caldas, y a Henry Ocampo, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) en el departamento.



Por otro lado, la Alcaldía anunció que suspenderá clases en colegios públicos, levantará el pico y placa del transporte público y prohibirá el porte de armas de fuego. Las universidades Nacional, de Caldas, Luis Amigó y otras empresas privadas, anunciaron cese de actividades académicas y administrativas.



En Armenia, a partir de las 8:30 a. m., la comunidad académica se se reunirá en las instalaciones de la Universidad del Quindío. No obstante, la concentración principal y otras actividades donde participarán los gremios, sindicatos y sectores sociales, será a partir de las 9:00 a. m. en la Plaza de Bolívar y en el mirador de La Secreta.



“Con estos anuncios del Gobierno sobre la reforma laboral y pensional, nos vamos a ver afectados todos, siempre le cargan al pueblo colombiano la tributación. Al interior de la DIAN se viene reiterando el incumplimiento de los acuerdos firmados con los trabajadores’’, dijo el integrante de Sintradian en Armenia, Jhon Restrepo.



El gobernador del Quindío, Carlos Eduardo Osorio, manifestó por su parte que “el pueblo colombiano tiene todo el derecho a protestar, pero no tiene derecho a que no se proteja a los seres humanos, tanto los que marchan como los agentes de seguridad”.



Finalmente, en la capital de Risaralda se prepara para una jornada de movilizaciones que iniciará a las 8:30 a.m. Los puntos de concentración serán La Romelia, Mercasa y San Luis.



En Dosqueradas, los manifestantes se reunirán en la vía hacía el departamento de Caldas.



William Nayasa, del Consejo Regional Indígena de Risaralda, indicó que la población indígena de Pereira no saldrá a marchar, pues no lo consideran su misión, y añadió que se están preparando para la realización de otra minga.



Entre tanto, William Valencia, presidente del Sindicato de Educadores de Risaralda (Ser), invitó a los maestros a no dar clase, “cerrar los colegios y hacer presencia en los sitios de encuentro definidos hasta ahora”.



Se espera que a las 2:00 p. m. salga otra movilización hacia la Plaza de Bolívar de Pereira. Allí habrán actividades artísticas y culturales.



La Policía de Risaralda precisó por su parte que el departamento ya fue determinado el plan estratégico con el que se buscará garantizar la seguridad de los manifestantes durante la jornada de mañana. También se aclaró que el departamento no estará militarizado.

