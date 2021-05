Así está Popayán tras una noche de caos

En medio de los desórdenes de este viernes en Popayán, las sedes de la Fiscalía y el Instituto de Medicina Legal ubicadas en el sur de esa capital fueron destruidas y saqueadas. Expedientes, vehículos, armas y estupefacientes incautados fueron incinerados y hurtados. También fueron destruidas señalizaciones de tránsito, alumbrado público, cajeros y una empresa de telecomunicaciones.

“Aquí hay desolación, una sensación de falta de esperanza, se siente impotencia, la gente tiene miedo, no total desabasteciendo de gasolina. La galería que los sábados siempre está llena, hoy no hay nadie, además la gente no tiene cómo movilizarse”, cuenta una habitante de esta ciudad.

Facebook Twitter Linkedin

Hubo quemas de llantas y destrucción de vidrios y fachadas. Foto: Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO

Facebook Twitter Linkedin

El ministro del Interior sostuvo un consejo de seguridad extraordinario en la capital del Cauca a primera hora de este sábado. Foto: Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO

También algunos ciudadanos denunciaron que en el barrio La Esmeralda se presentaron varias vandalizaciones y saqueos a bombas de combustible y comercio.



(Lea también: Congresistas quedaron atrapados durante enfrentamientos en Buga)



“Tuvo que llegar el ejército para respaldar”, agrega la denunciante.



En las calles se vivió un completo caos. La sede del Instituto de medicina Legal quedó totalmente destruida. Quemaron computadores, sillas, archivos.



También quemaron vehículos que estaban inmovilizados en el marco de procesos judiciales.



Bomberos trató de resolver la situación. En el norte de la ciudad también se reportaron varios locales y viviendas afectadas.

Ana Fernanda Muñoz, directora de la Cámara de Comercio del Cauca, señala que estos bloqueos y disturbios lo que hacen es generar más desigualdad en el departamento.



“¿Yo quisiera saber quién se va a responsabilizar por la pérdida de empleos? Tenemos las 6 zonas francas del norte del Cauca que generan 30 mil empleos y están todas cerradas. Es preciso que la gente se dé cuenta que el sector productivo es el mayor generador de empleo. Cada familia que pierde un empleo es una familia que no tiene que comer, estamos haciendo inviable el departamento, y es que no solo es el departamento, es toda la región”, dice la ejecutiva, quien agrega que hace un llamado a la sensatez y a la locura para que esto se detenga.



(Le puede interesar: Gremios insisten en los desbloqueos; Alcaldes buscan luz para diálogo)



Facebook Twitter Linkedin

Manifestantes queman URI en Popayán. Foto: Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO

Recientemente, Propal y huevos “Kikes” señalaron que están considerando dejar el Cauca, como consecuencia de los frecuentes taponamientos de vías.



El concejal de Popayán Julián Ausecha, hizo un llamado al diálogo. “Popayán, Cauca, Colombia, necesitamos urgente un diálogo por el respeto a la vida”, expresó Ausecha.

Facebook Twitter Linkedin

La sede de Medicina Legal fue destruida. Foto: Juan Pablo Rueda. CETT

La protesta se inició en las afueras del comando de Policía en Popayán y fue convocado por varias organizaciones tras que una menor de 17 años se quitara la vida, presuntamente luego de haber sido violentada sexualmente por uniformados.



En las protestas falleció Sebastián Quintero Múnera de 22 años, estudiante de UniMayor, tras ser impactado en el cuello con lo que sería un gas lacrimógeno lanzado por el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).



(Le puede interesar: La extraña quema de la Alcaldía y Concejo de Jamundí)



También en el marco de las protestas, fueron derribados los monumentos a Francisco de Paula Santander de la glorieta del INEM en inmediaciones del Terminal de Transportes y ‘Edificadores de paz' que rendía homenaje a los Policías en la entrada del comando Cauca.



MICHEL FRANCOISE ROMOLEROUX

Para EL TIEMPO

POPAYÁN

-Videos revelan momento exacto de quema de banco en Bucaramanga



-Alertan sobre ola de calor este fin de semana en La Guajira