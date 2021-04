En Cartagena, alcalde William Dau apoyó protestas del paro nacional

"Estoy en contra de la reforma tributaria. Al pueblo no se le puede castigar. Si van a cobrar impuestos que sea a los más pudientes, no al pueblo colombiano, no a la canasta familiar, no al IVA a los servicios públicos”, sentenció el alcalde William Dau en medio de las protestas.



Los cartageneros se movilizaron de forma pacífica y con medidas de bioseguridad como protesta contra la reforma tributaria.



“Había que marchar y correr peligro por cuenta del covid que ya estamos en un nivel crítico por ocupación de camas UCI o marchar con el pueblo, pero en este momento es más importante manifestar mi solidaridad con el pueblo cartagenero y colombiano”, señaló el burgomaestre.



(En contexto, Paro nacional en Pasto: bloqueos en vía Panamericana y protestas)

“Quedé indignado esta mañana cuando leí la sentencia esa del Tribunal de Cundinamarca, me pareció una aberración y me impulsó aún más a participar en la marcha”, agregó Dau.



En un hecho inédito en la Ciudad Heroica, las manifestaciones también se tomaron la zona turística de Bocagrande, que siempre había sido celosamente protegida por la policía, incluso con hechos de violencia.



“No quiero ver Esmad en las calles el día de hoy, sacar al Esmad es provocar a la ciudadanía y eso no lo voy a permitir”, sumó el mandatario.

Miles de personas marcharon desde primera hora del día desde la zona industrial de Mamonal y en horas de la tarde arribaron al Centro Histórico donde protagonizarán un plantón frente a la Torre del Reloj Público.



“La protesta social es la única herramienta que le queda al pueblo colombiano ante un gobierno inepto y clasista que con una absurda Reforma Tributaria, en la crisis más dura por la pandemia, quiere hundir a la clase trabajadora y hacer más pobre a este país, mientras beneficia a los grandes conglomerados económicos”, señaló Lucía Díaz, docente universitaria.



(En contexto: En vivo: las últimas fotos del paro nacional en Bogotá y el país)

Un aguacero que bañó la ciudad dispersó a parte de los manifestantes.



La avenida Pedro de Heredia, uno de los principales corredores de movilidad de la ciudad, estuvo bloqueada en varios puntos y por varias horas por los manifestantes. El servicio de Transcaribe también estuvo suspendido.



Pese a que no estaban autorizadas las manifestaciones en Cartagena como lo ordenó el Tribunal de Cundinamarca, La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) dijo que no hubo notificación oficial y por lo tanto llamó a sindicatos y organizaciones sociales a protestar.



(Además, Para aplaudir: manifestantes devolvieron objetos robados por vándalos)

Durante las marchas se vio a los manifestantes compartiendo gel antibacterial y tapabocas.



“Hemos dispuesto brigadas de salud y bioseguridad desde las distintas organizaciones sociales. Los ciudadanos tienen la orden de marchar con dos metros de distanciamiento, deben ir con tapabocas y con todas las medidas de seguridad”, le había dicho a primera hora del día Gil Falcón, directivo de la CUT para Cartagena

John Montaño

Corresponsal de EL TIEMPO

Cartagena

Lo invitamos a leer más noticias en Colombia

Videos muestran aglomeraciones en el país durante las protestas

Paro Nacional en Medellín: reportan disturbios y vandalismo