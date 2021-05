Preocupación nacional por el desabastecimiento a causa de los bloqueos

Luego de 12 días de manifestaciones y bloqueos que se realizan en el marco del paro nacional, varios departamentos ya registran desabastecimiento de alimentos y medicinas, pero, sobre todo, de combustible.



De hecho, tras el encuentro de este sábado entre el presidente Iván Duque y los representantes de la Federación de Departamentos, el Gobierno Nacional y los mandatarios regionales emitieron una declaración en la que piden a la ciudadanía levantar los bloqueos que persisten en algunas zonas del país, con el fin de garantizar el abastecimiento y no afectar la vacunación contra el covid-19.



"Se hace un llamado al levantamiento de los bloqueos que están afectando a millones de familias, productores campesinos, transportadores, comerciantes y ciudadanos en general", indica la declaración.

Igualmente, los mandatarios pidieron "garantizar el normal desarrollo de la vacunación masiva en el territorio nacional, con el fin de proteger la salud y la vida de los colombianos".



Una de las ciudades más afectadas es Cali, donde el 5 de mayo se activó un corredor humanitario para su abastecimiento.



Según reportes del Puesto de Mando Unificado (PMU), se presentan bloqueos de manera continua en Sameco, en el norte, que limita con Yumbo y su zona industrial, por donde ingresan combustible, artículos manufacturados y alimentos.



(Lea también: Estos son los bloqueos en vías en Cali, este sábado 8 de mayo)



Otro punto crítico es en la zona de Juanchito, límite con Candelaria, carretera por donde entran alimentos que provienen de la central de abastecimientos Cavasa.



Según gremios económicos de la ciudad, los bloqueos dejan hasta el momento más de 180.000 millones de pesos en pérdidas, teniendo en cuenta que varias plantas e industrias no han podido operar de manera óptima. Esteban Piedrahita, presidente de la Cámara de Comercio de Cali, precisó que esta semana de paro dejó 1,2 billones de pesos en pérdidas en el Valle.

Cali ha sufrido un desabastecimiento de combustible debido a los bloqueos ocasionados por el Paro Nacional durante todo el mes de mayo. Foto: Juan Pablo Rueda Bustamante / El Tiempo

Las estaciones de gasolina y combustibles también han sufrido de manera dramática debido a la vandalización de muchas de ellas y al poco combustible que hay, que ha generado largas filas de autos, motos y personas a pie con pimpinas.



Aunque con la apertura de corredores humanitarios parece haber una luz de esperanza, ya se presentan las primeras dificultades en varias vías.



(Además: La gasolina en Cali se venderá, según el último dígito de la placa)



Mientras tanto, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Organización de Naciones Unidas (ONU) brindan acompañamiento a una caravana para garantizar el paso de alimentos e insumos para hospitales y otras instituciones de salud en el Cauca.



Es un corredor humanitario, de acuerdo con la Misión de Apoyo, en un recorrido encabezado por miembros de la guardia indígena y de la gobernación de este departamento. También participan delegados de la Defensoría del Pueblo. En el Cauca hay problemas también con la leche, porcinos y otras carnes, a causa de la situación.

La crisis en los Llanos

Por su parte, los Llanos Orientales sufren por los bloqueos. En la vía al Llano se presentan cierres continuos en el sector del Uval, en la salida a Bogotá, al igual que en las poblaciones que recorre la vía, Chipaque, Cáqueza, Guayabetal (Cundinamarca), y en la llegada a la capital del Meta.



La situación más crítica se encuentra en San José del Guaviare, donde no se consigue tomate, cebolla ni arveja, tampoco hay gasolina ni gas natural comprimido.(Le recomendamos: '¡No más balas, no nos disparen, no ataquen a misión médica!')

En la plaza de mercado de Fontibón, en Bogotá, ya se evidencia desabastecimiento en alguno productos y incremento de precios Foto: Milton Diaz / El Tiempo

En Villavicencio, el administrador de la Central de Abastos, José Joaquín Díaz, aseguró que el viernes 30 de abril recibieron 680 toneladas de alimentos; y el pasado viernes 7 de mayo, 420.



En Casanare no es posible encontrar frutas ni verduras. También hay dificultades para el ingreso de insumos médicos y agropecuarios. La vía Villavicencio-Yopal sufre bloqueos en el peaje Veracruz, en Cumaral (Meta) y en Yopal tampoco dejan ingresar ni salir vehículos. En Puerto Carreño hay desabastecimiento de gasolina y alimentos.



El gerente de la Andi en los Llanos, Francisco Andrade, dijo que la mayoría de los productores y empresarios de la región se encuentran golpeados por los cierres de las vías, especialmente los productores de carne, leche, cerdos y pollos.(Además: Procaña llama a la 'sensatez' a manifestantes y pide levantar bloqueos)

Hay represión de productos en Boyacá

En Boyacá preocupan los bloqueos, pues debido a esto hay un grave desabastecimiento de combustible y, de continuar, la escasez se extendería a los alimentos y productos básicos de la canasta familiar.



Héctor Yesid Martínez, presidente de la junta directiva de la Asociación de Estaciones de Servicio del Oriente Colombiano (Esocol), explicó que ya el departamento está sin combustible.

Vía Bogotá - Tunja durante algunos momentos del paro nacional. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

“Boyacá amaneció el jueves con apenas un 10 por ciento de la capacidad de combustible que se tiene. La mayoría de las estaciones ya agotaron, ya desocuparon sus tanques”, dijo Martínez.



A diferencia de otros departamentos, en Boyacá el problema lo viven los productores por no poder sacar su producción. Según datos de la Asociación Agropecuaria de Productores y Comercializadores del Departamento de Boyacá (Agronit), las pérdidas durante los últimos 10 días superan los 22.675 millones de pesos.



(Lea también: La propuesta del alcalde Pumarejo al Gobierno para levantar el paro)

El panorama general

En Santander, los incrementos de precios más relevantes por cuenta de los bloqueos se registraron en plátano hartón, al presentar reducidas existencias en bodegas, además de no ingresar producto desde Saravena, Arauca, debido a restricciones en la movilidad en la vía Ocaña-Saravena.



Al cierre de ayer, los reportes nacionales mostraban pérdidas de 880.000 millones de pesos para el comercio, según Fenalco, y de más de 121.000 millones de pesos de reducción de ventas del sector ganadero, al no vender leche ni las reses, de acuerdo con Fedegán.



(Le recomendamos leer: Jóvenes ayudan a emprendedora a la que vándalos le saquearon su local)



Además, se registra una reducción del 55 por ciento en la capacidad de producción de cerdo; 32.000 millones de pesos en pérdidas para el sector pesquero, 220 estaciones de servicio de combustible vandalizadas y un 20 por ciento de toda la red del país sin gasolina o Acpm.



Según el Ministerio de Transporte, son 34 las estaciones de peaje afectadas por vandalismo o incendios. Por su parte, el sector financiero acumula 259 sucursales bancarias, 274 cajeros automáticos y 10 sedes principales afectados.Por el lado del sector turístico, ya hay un 50 por ciento de cancelación de reservas turísticas y 40 por ciento de cancelación de eventos.

Acuerdos en el paro

Sin embargo, después de que cumplieran dos días sin suministro de combustible en Armenia y uno en Pereira, desde ayer, las dos ciudades acordaron que recibirán el 30 por ciento del abastecimiento diario.



Esto se dio luego de siete horas de negociaciones entre los alcaldes de Armenia, José Manuel Cortés, y el de Pereira, Carlos Maya, y los gobernadores de Quindío, Roberto Jaramillo, y de Risaralda, Víctor Tamayo.

(Le puede interesar: Paro: Duque llama a levantar bloqueos; hay marchas en Medellín y Cali)

Los bloqueos en las vías de acceso a Bogotá continuaron ayer. Foto: Héctor Fabio Zamora

Las estaciones de servicios de los dos departamentos ya presentaban desabastecimientos totales e incluso, este viernes, más de 50.000 usuarios del sistema de transporte masivo de Pereira, Megabús, se quedaron sin el servicio.



Uno de los puntos donde no se ha podido llegar a acuerdos es en Bogotá. En un día se han llegado a contabilizar hasta 35 bloqueos que evitan que la ciudad reciba alimentos o medicinas.



(En contexto: Tras acuerdo, Quindío y Risaralda tendrán 30 % de combustible diario)



Según la Alcaldía de Bogotá y la Gobernación de Cundinamarca, cuando logran que se levante un sitio de obstaculización, más tarde aparece otro en el mismo sector. Hace ocho días, una canastilla de 21 kilos de tomate podía costarle a un tendero 40.000 pesos en Corabastos, la principal central mayorista del país –donde los suministros de alimentos han caído en un 50 por ciento–, pero hoy no se consigue en menos de 95.000 o 100.000 pesos.Cada día de paro genera pérdidas cercanas a los 50.000 millones de pesos para el comercio de Bogotá.

Los bloqueos

El viernes se levantó el bloqueo en Gachancipá, en la autopista a Tunja, uno de los sitios más críticos. Mientras tanto, en Antioquia, las vías del Oriente han sido las más afectadas debido a las manifestaciones.



De acuerdo con Devimed, en horas de la tarde del viernes había cierre total de la autopista Medellín-Bogotá, sector glorieta de Industriales, en límites entre Marinilla y Rionegro. También en esta importante arteria vial, en Guarne, a la altura de Gases de Antioquia, hubo paso intermitente, cada 3 o 4 horas, en ambas calzadas por manifestación ciudadana, así como en la vía La Mansa-Primavera, sector Paso Nivel.

Facebook Twitter Linkedin

Bloqueos en el sector de Sameco, Cali, durante el Paro Nacional. Foto: Juan Pablo Rueda

Los bloqueos están generando encarecimiento en los precios debido a que Antioquia solo produce el 26 por ciento de los alimentos que consume FACEBOOK

TWITTER

“Los bloqueos están generando encarecimiento en los precios debido a que Antioquia solo produce el 26 por ciento de los alimentos que consume. Hacemos un llamado para que se permita el paso de camiones con alimento”, explica el secretario de Agricultura de Antioquia, Rodolfo Correa.



Según las centrales de abasto y Fenalco Antioquia, también hay escasez de insumos químicos, harina y de elementos de aseo.



(Además: Organizaciones sociales crean su Puesto de Mando Unificado en Medellín)



Entre tanto, los bloqueos parciales y por poco tiempo que se han presentado en vías del Caribe no han afectado la movilidad de la región.



Pero el viernes, supermercados de cadena de varias ciudades del Caribe reportaron desabastecimiento, especialmente con frutas y verduras que se cultivan en el interior del país. Tampoco se veía pollo, que en su mayoría proviene del centro de Colombia.

