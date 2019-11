Este será el recorrido de la marcha del 25 de noviembre en Bucaramanga

La asamblea de estudiantes de la Universidad Industrial de Santander (UIS), donde participan más de un centenar de jóvenes, se declaró en estado de movilización permanente hasta mañana 26 de noviembre.



Según ellos, seguirán movilizándose porque consideran que no han sido escuchados por el presidente Iván Duque.

“Nosotros le hicimos una serie de exigencias con el paro del 21 de noviembre al Gobierno Nacional y hasta ahora no hemos recibido respuesta de ninguna de ellas. La alocución presidencial del jueves pasado nos deja bastantes sorprendidos porque el Presidente (Iván Duque) no dice nada y por eso hemos decidido seguirnos movilizando hasta que haya soluciones”, indicó Luis Suárez, lider estudiantil.



La marcha con cacerolas que tienen programada para este jueves será las 2:00 p.m. saldrá desde el campus principal de la UIS tomará la carrera 27, bajará por la calle 36 hasta llegar a la plaza cívica Luis Carlos Galán Sarmiento, donde efectuarán un plantón.



Esta marcha también es en conmemoración del día de la No Violencia Contra la Mujer que se celebra hoy.

Seguirá el 'cacerolazo'

Durante cuatro días consecutivos los ciudadanos de Bucaramanga y su área metropolitana, han efectuado un cacerolazo como protesta.



Es por esto que los organizadores de las marchas los invitan a que lleven sus cacerolas a las movilizaciones.



BUCARAMANGA