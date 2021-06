Vías se empiezan a abrir con el levantamiento gradual de bloqueos

Tras un mes de manifestaciones y bloqueos en varias vías del país por el paro nacional, en diferentes puntos se empiezan a levantar las barricadas que durante este tiempo tuvieron cerradas las carreteras.



De acuerdo con el ministro de Defensa, Diego Molano, hasta este martes eran 36 las vías en las que persistían bloqueos. Y confirmó que se han realizado 1.003 desbloqueos con ayuda de la Fuerza Pública en diferentes puntos del país.



De hecho, según información del Ministerio de Defensa, el martes se dio la segunda cifra más baja de bloqueos; la primera fue el 29 de abril, cuando se contabilizaron 31.

Suministro de alimentos, material de salud y circulación de camiones con mercancía se empiezan a ver en las vías producto de los diálogos locales, el llamado hecho por el Comité del Paro a desbloquear y la presencia de la Fuerza Pública.

Antes de la jornada de diálogo con el Gobierno, el Comité del Paro aseguró que el domingo tomaron la decisión de hacer un llamado a levantar los puntos de bloqueo.



“Con mucha autoridad local, los comités departamentales de paro y las personas que están en dichos bloqueos han entrado en esas conversaciones y han venido levantando muchos de los bloqueos que actualmente se desarrollaban a lo largo y ancho del país. Esto lo hacemos para que el Gobierno no tenga ninguna disculpa de decir que no firma los preacuerdos”, dijo Fabio Arias, fiscal de la CUT.



En la noche de este martes, tras una nueva reunión entre el Gobierno y el Comité Nacional del Paro, que duró alrededor de nueve horas en Bogotá, las partes no llegaron a un acuerdo, pero sí hubo avances para instalar la mesa de negociación.



En cuanto a diálogos locales, en el caso de Cali, la ciudad que más ha sufrido por cuenta de hechos violentos y abuso de las autoridades durante el último mes de paro, se estableció una mesa en la que participarán los manifestantes y las autoridades locales.



Bloqueos en la vía panamericana. Foto: Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO

En la capital del Valle se conformó la Unión de Resistencias Cali–Primera Línea Somos Todos y Todas, grupo que representa a los manifestantes en la ciudad.

Estos jóvenes se reunirán con la Alcaldía, la Gobernación del Valle del Cauca, la Procuraduría, la Defensoría y la Personería para dar comienzo a una serie de diálogos que no solo buscan frenar la violencia y los bloqueos, sino también encontrar oportunidades para quienes han manifestado las carencias que se padecen en la ciudad.



Además de las autoridades locales, se destaca el acompañamiento de la Arquidiócesis, la Minga Social e Indígena, la Coordinación de la Mesa por la Paz y la Justicia, organizaciones defensoras de derechos humanos, la MAPP-OEA, ONU Derechos Humanos y la Misión de Verificación de Naciones Unidas.



El director de Bienestar Social de Cali, Jesús Darío González, agradeció este espacio y aseguró que es un paso importante para el futuro de la ciudad y del país.

Más de 500 vías despejadas

Molano aseguró que la Fuerza Pública ha concretado el desbloqueo de más 560 vías en todo el país, donde “más de 15.000 vehículos utilizaron el apoyo del Puesto de Mando Unificado de Abastecimiento para transitar sin inconvenientes”.



Entre los desbloqueos más importantes realizados por las autoridades figura la glorieta de Versalles, en Quindío, que le dio apertura a La Línea, vía que conduce al centro del país, además de la glorieta de El Salado, en Ibagué; la glorieta de La Romelia, en Pereira, y las rutas de Mediacanoa-Buenaventura y de Mediacanoa-Cali.



El jefe de Defensa destacó la labor de la Fuerza Pública en la seguridad de las caravanas, las últimas cuatro desarrolladas en Cali, Mediacanoa, La Tebaida, en el Quindío, y en el puerto de Buenaventura.

El ministro Diego Molano aseguró que la Fuerza Pública ha concretado el desbloqueo de más 560 vías en todo el país

“En el Valle del Cauca, se lograron movilizar más de mil vehículos al interior del puerto de Buenaventura, que comienza a normalizar su operación por los puertos allí ubicados”, afirmó.



Sobre los bloqueos en Cundinamarca, el ministro señaló que se logró el desbloqueo de dos puntos claves: Gachancipá y la vía que comunica a Facatativá.



La Gobernación de Cundinamarca agregó que ha abierto canales de diálogo para despejar los bloqueos en puntos críticos de provincias como Soacha, Tequendama, Sumapaz y Sabana Centro.



Sin embargo, en la última semana aún se registran difíciles situaciones de orden público que dificultan el paso por algunas zonas de Sabana Occidente.

La Gobernación de Cundinamarca confirmó que se tienen abiertos los canales de diálogo.



Mientras tanto, Hermes Pete, del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), indicó que la minga indígena no desbloqueará la vía Panamericana hasta que no se dé la presencia del fiscal general, Francisco Barbosa, en el Cauca.



“La minga empezó a mostrar la voluntad desde ayer dejando la vía alterna libre, pero este martes no hubo voluntad por parte del Gobierno de venir (...). Si firmamos un acuerdo, debe ser con ellos”, señaló Pete.

