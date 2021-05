Paro nacional 14 de mayo: siga las marchas en varias ciudades

Colombia vive una nueva jornada de manifestaciones este viernes 14 de mayo. Entre tanto, el Gobierno Nacional trata de ceder en algunas de las demandas para apaciguar el descontento social e insiste en invitar a una mesa de diálogo a los convocantes del paro nacional.



(Lea también: Gobierno y Comité del paro reiteran voluntad de negociar)



Las protestas comenzaron el 28 de abril contra la ya extinta reforma tributaria y se han cobrado 42 víctimas mortales (41 civiles y un policía), según lo reportado a la Defensoría del Pueblo.



(Le recomendamos: Así está la movilidad en Bogotá hoy viernes 14 de mayo)

Para este viernes se esperan concentraciones en varias ciudades del país. Sin embargo, la convocatoria principal, hasta ahora, es un plantón que han organizado colectivos de mujeres luego de conocerse el caso de una menor de edad que se habría quitado la vida tras denunciar violencia sexual por parte de policías.



(En contexto: Denuncian suicidio de joven que había sido detenida en marchas)



En Bogotá la manifestación será a las 10:00 a.m. en el sector del Park Way. También hay una convocatoria para el Monumento a los Héroes a las 02:00 p.m.. En Popayán, donde se denunció el caso, será en la sede de la Policía Metropolitana a las 10 a.m.



Pasto, Manizales, Medellín, Itagüi, Caldas, Niquía y Rionegro también tienen convocatorias para llevar a cabo protestas.

Siga aquí los detalles de la nueva jornada de manifestaciones en el país.