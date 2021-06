Paro: En Riohacha jóvenes rechazan censura a murales como protesta

Los jóvenes de la Plataforma de Juventud del Distrito de Riohacha manifiestan estar indignados y catalogan como un acto de censura, la decisión de un grupo de personas de tapar con pintura blanca los murales que realizaron en sus protestas pacíficas, en el marco del paro nacional.



Las obras artísticas como las catalogan y que fueron intervenidas se encuentran en ubicadas en el Teatro Aurora y en un parqueadero ubicado en frente del cementerio central.



Se trata de un mapa de Colombia en medio de la bandera tricolor al revés como símbolo de protesta; unas cifras de los niños de la etnia wayuu muertos en el departamento y una frase de Jorge Eliecer Gaitán; además, un mural dedicado a las mujeres asesinadas en el departamento.

“Estás acciones han despertado en los jóvenes una completa indignación e inconformidad hacie el partido Centro Democrático, el cuál es el que está al frente de las acciones contra los jóvenes de la capital guajira”, indicaron a través de sus redes sociales.



Durante el mes que completa el paro nacional, los jóvenes han venido desarrollando varias marchas y actividades de forma pacífica.



Consideran que ocurrido el fin de semana, como una ofensa, burla, censura y opresión, advirtiendo que no se van a dejar oprimir.



Amenazan a directora del Centro Democrático

Por su parte, Leonor Mazeneth, presidenta de la Sociedad de Mejoras Públicas ‘Riohacha Linda’, quien lideró la jornada para cubrir los murales, denunció haber recibido amenazas contra su vida a través de un panfleto introducido debajo de la puerta de su vivienda y de su antigua oficina.



“Han metido panfletos que indican que me van a matar, me insultan y me indican el poco tiempo que me queda de vida”, indicó.



Este miércoles, la fachada exterior de su vivienda ubicada a una cuadra de la gobernación, fue pintada con mensajes en contra del expresidente Uribe, mientras avanzaba una marcha del paro nacional.



Los jóvenes de la Plataforma de Juventud del Distrito de Riohacha manifiestan estar indignados y catalogan como un acto de censura, Foto: Eliana Mejía

Mazeneth, asegura que su trabajo de embellecimiento de la ciudad lo han confundido con temas políticos, debido a que también es la directora del Centro Democrático en La Guajira, “todo me lo ven como si fuera Uribe”.



Sostiene que no va polemizar con los jóvenes, ya que la intención fue reemplazar algunos mensajes de los murales, con la intención de cambiarlos por otros positivos que transmitan paz y unión.



“Pinten algo lindo de Riohacha, que el turista que venga al centro lo vea, el cementerio que va tanta gente y uno triste, que vean algo alegre. Ese fue el mensaje y lo íbamos a hacer, ya habíamos contratado para pintar bien la bandera”, indicó.



Recalca que desde hace más de 12 años, viene trabajando desde la sociedad que lidera por el embellecimiento de la capital guajira, en especial de algunos parques como la plaza Padilla, epicentro de los principales eventos y jamás han dicho que es por el partido.



“Nunca pensé que fuera a causar tanta molestias en los jóvenes. Si cometí un error, pido mis excusas, no estamos para pleitos, ni para rencores. Ha habido hecho más grandes e importantes y la gente no ha protestado”, puntualizó.



La ciudadanía espera que este hecho no siga creciendo y las autoridades intervengan en la mediación de esta situación.

Eliana Mejía Ospino

Especial para EL TIEMPO

Riohacha

