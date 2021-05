Defensores de derechos denuncian abuso policial en Manizales

Manizales vivió una intensa jornada de protestas entre el 28 y el 1 de mayo, día en el que se decidió militarizar la ciudad tras las acciones violentas que tuvieron lugar en diferentes sectores de la ciudad.



El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos dio el balance de las jornadas, entre las acciones negativas tiene que ver con exceso de fuerza de la fuerza pública y una situación de acoso sexual.

“Tenemos alrededor de 60 quejas de personas que aseguran que recibieron tratos violentos al momento de la aprehensión. Golpes, gritos y amenazas. También nos llegó una de una menor de edad que fue requisada por un oficial hombre y que, según cuenta, al subirla al camión dos oficiales le hacen tocamientos e insinuaciones sexuales. Ya estamos recopilando las pruebas para hacer la denuncia formalmente”, dijo Matías Suarez, abogado del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Manizales.



El abogado indicó que, si bien, varios de los que fueron capturados durante las jornadas sí estaban haciendo actos vandálicos, muchos otros solo estaban en las zonas donde ocurrieron los disturbios. Señaló el caso de una familia que caminaba por el sector del centro y el de una joven que sacó a pasear al perro y “mientras trataba de auxiliar a un herido, pasó la Policía y se la llevó”.



“No podemos desconocer que hubo gente haciendo vandalismo, pero la función de la Policía debe ser un procedimiento correcto. Una vez capturadas, las autoridades judiciales que inicien un proceso en su contra por los delitos a que haya lugar”, advirtió Suarez.



Ante los hechos, el abogado penalista, aseguró que ya se encuentran recopilando las pruebas de cada caso para poder hacer las denuncias formales.



“A la mayoría de los capturados los golpearon durante el traslado, porque no tenemos denuncias de que una vez en los Centros de Protección ocurrieran cosas. A ellos ya les dijimos que acudan a las clínicas o Medicina Legal para que quede constancia de las agresiones y podamos empezar el proceso legal”, añadió.



Respecto a estas declaraciones, las autoridades aseguraron que no tienen denuncias formales.



“Invitamos a la comunidad a que haga las denuncias ante las instancias correspondientes, necesitamos tener conocimiento de ellas porque, si no, no se puede iniciar una investigación. Pueden ir a la Fiscalía, a la Defensoría y hasta al mismo puesto de recepción de denuncias de la Policía”, sostuvo el Brigadier general, Jesús Alejandro Barrera director de Carabineros Colombia.



De acuerdo con el oficial, como balance de las jornadas hubo 13 personas capturadas en flagrancia, 200 trasladadas al Centro de Traslado por Protección (CTP). Además, se impusieron 600 comparendos, por lo menos 400 por infringir el toque de queda.



Respecto a policías afectados, el director de Carabineros Colombia aseguró que producto de las confrontaciones 12 policías terminaron lesionados.



Por su parte, desde la Fiscalía seccional y la secretaría de Gobierno de Manizales, indicaron que los procedimientos policiales y los actos vandálicos quedaron registrados en las cámaras de seguridad y que con base a ellos continuarán la judicialización de quienes hayan cometido algún delito.



Al momento, en Manizales hay algunas marchas de camioneros y taxistas que se adelantan sin ninguna alteración de orden público.



LAURA USMA

PARA EL TIEMPO

MANIZALES