Cerca de dos días permaneció La Guajira incomunicada con el departamento del Cesar, debido a los múltiples bloqueos registrados sobre la vía, en protesta al incumplimiento de los acuerdos pactados con el Gobierno Nacional en el paro cívico realizado en 2019.



El comité del Paro Cívico Departamental decidió acoger la propuesta del gobernador de La Guajira Nemesio Roys, de levantar los bloqueos mientras se adelantan las mesas técnicas de revisión de los acuerdos, la cual será instalada este viernes con la llegada de varios viceministros.



(Además: Alejandro Char inició recorridos por el Caribe colombiano)





“El propósito es ver los incumplimientos, para tener el compromiso en las distintas actividades que no se llevaron a cabo”, sostuvo el gobernador.

Reclaman mal estado de la vía e inseguridad

Esperamos que las conversaciones con el Gobierno Nacional sean fructíferas y que se lleguen a los acuerdos FACEBOOK

TWITTER



Asimismo, señaló que el levantamiento en la movilidad va a depender de los acuerdos y del cumplimiento de los compromisos por parte de los funcionarios que lleguen del Gobierno Nacional.



Destacó, además, que con la suspensión temporal del paro los miembros del comité están demostrando civilidad y apoyo a todos los ciudadanos guajiros.



(También: 'Comparendo cultural’ para frenar accidentalidad vial en Valledupar)





“Esperamos que las conversaciones con el Gobierno Nacional sean fructíferas y que se lleguen a los acuerdos”, sostuvo Roys.



Entre los temas que reclaman están: el mal estado de la vía Cuestecitas – La Jagua del Pilar, la inseguridad, la reapertura de la represa del río Ranchería, la propuesta de redistribución de los cupos del combustible subsidiado y la construcción de la vía La Florida – Cuestecitas que aún sigue sin definirse.

El aumento de 2.300.000 galones

en el cupo de la gasolina subsidiada

Aunque la vía Cuestecitas – La Jagua del Pilar, esta siendo objeto de mantenimiento, no ha sido como lo planteó Invías en su momento, el compromiso era cambiar la mayoría de la capa asfáltica y no reparcheo, a lo que se suma que comenzaron a dañarse algunos tramos que habían sido mejorados.



El tema de la gasolina subsidiada es otro punto álgido, debido a que La Guajira pasó de un cupo de 2.500.000 a 4.800.000 galones, y aún así sigue sin satisfacer las necesidades del departamento.



(Le puede interesar: Así está la imagen del alcalde Daniel Quintero en Medellín)



El aumento de 2.300.000 galones en el cupo de la gasolina subsidiada, equivalente al 92 por ciento, generó inconformidad por su distribución, consideran que no hay equidad, ya que algunos municipios triplicaron el consumo, mientras que otros no recibieron ni un galón.



Eliana Mejía Ospino

Especial para El Tiempo

Riohacha

Más noticias en Colombia

Conductor de InDriver denunciado por concejal Osorio ya recuperó su carro

El plan de Barranquilla para generar su propia energía