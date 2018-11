16.784 estudiantes sin clases por paro del semestre en la UniCórdoba

El Consejo Directivo de la Universidad de Córdoba decidió suspender, de manera temporal e indefinida, el actual semestre académico de esa institución de educación superior a raíz de las protestas y parálisis provocadas por estudiantes que se unieron a la jornada de movilización nacional.

De esta manera, 16.784 estudiantes inscritos en los distintos programas de esa universidad se verán afectados por cuanto no tienen certeza de si este mismo año puedan terminar la jornada académica.



De igual forma, 700 contratos de prestación de servicios entre los que se incluyen profesores y servicios administrativos serán paralizados por cuenta del cese de actividades.



El rector de la Universidad de Córdoba Jairo Torres Oviedo, lamentó llegar a esta decisión, pero indicó que el regreso a la normalidad académica depende exclusivamente de los estudiantes, quienes estarían torpedeando procesos administrativos y obstaculizando las clases en las aulas y laboratorios.



"Frente a esta situación que se ha presentado estos últimos días, donde han cerrado puertas e impedido el ingreso a las clases, el Consejo Académico de la Universidad de Córdoba ha tomado la decisión de suspender el semestre académico hasta tanto se normalicen nuevamente las actividades y se permita el ingreso a los estudiantes a las aulas", dijo el rector Oviedo.



Respecto a un posible paro indefinido promovido por algunos estudiantes, aseguró que son expresiones radicales que entorpecen el acuerdo logrado recientemente al interior de la universidad, en el que se definió que se desarrollarían un 60 por ciento de clases y un 40 por ciento en asambleas informativas.



“Nuestro llamado sigue siendo el diálogo constructivo para defender la Universidad pública”, anotó el rector.



Ayer también se conoció el inconformismo de un sector de estudiantes que no integran el comité estudiantil que apoya el cese de labores. Los 'independientes' aseguran que están en disposición de continuar asistiendo a las clases con el único interés de culminar el calendario académico previsto para el presente año.



Quienes no se acogen al mencionado paro son los estudiantes de las sedes de Sahagún, Berástegui y Lorica que anunciaron total apoyo a la retoma de las clases.

GUDILFREDO AVENDAÑO

ESPECIAL PARA EL TIEMPO

MONTERÍA