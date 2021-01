Caos en la movilidad de Montería por suspensión del transporte urbano

La decisión de las empresas de transporte urbano en Montería, de suspender el servicio, mantiene a la deriva la movilidad de al menos 6 mil pasajeros en la ciudad.

Quienes se transportan desde diferentes sectores barriales y de la zona rural hacia el corazón comercial y administrativo han tenido que ingeniárselas utilizando bicicletas, caminando o tomando el transporte alternativo de mototaxis.



La situación se torna más compleja después de 6:00 de la tarde, cuando culmina el horario laboral en oficinas.



Muchos monterianos no tienen cómo regresar a sus casas, en especial los que se encontraban haciendo diligencias y viven en zona rural o muy apartadas del centro de la ciudad.

"No sé cómo devolverme, no tengo dinero para pagar un taxi, me preocupa porque dejé a mis hijos en casa”, manifestó Altamira Burgos, que vive en el corregimiento Santa Lucía, hasta donde se podía trasladar a través del servicio público.



Mientras tanto, una caravana de buses de las empresas Metrosinú y Monteriana Móvil permanecen estacionados en la calle principal que conecta a la sede de la Alcaldía de Montería.



Los transportadores aseguran que la crisis económica generada por la pandemia y la falta de apoyo estatal los llevaron a la quiebra que habían presagiado desde el año anterior.

Bernardo Grandeth, gerente de Monteriana Móvil, advirtió que el cien por ciento del transporte urbano y colectivo de Montería se paralizó.



"El plantón que tenemos es para visibilizar la situación y esperamos con la Alcaldía encontrar muy pronto una solución a esta situación y así evitar que la gente se afecte por no tener el transporte público", dijo Grandeth.



La parálisis de la cuarentena, la restricción de movilidad y luego la movilidad con aforo ocasionaron pérdidas que volvieron insostenible el negocio del transporte en Montería, según el empresario.

"Las empresas hemos sostenido durante estos meses la prestación del servicio a la ciudadanía con los recursos de reserva, asumiendo el desequilibrio financiero y físicamente ya no damos para más; por eso nos vemos obligados a esta situación", concluyó Grandeth.



El alcalde Carlos Ordosgoitia lamentó la decisión de los transportadores de suspender la operación del sistema.



"Entendemos la situación por la que atraviesan los empresarios del transporte ocasionada por la pandemia, no es distinta a la de otros sectores económicos que se han visto afectados. La decisión de parar no es consecuente con el compromiso que hemos adquirido en este gobierno", dijo Ordosgoitia.

Sin explicar cuál será la solución, dijo que buscará alternativas para garantizar el transporte de los ciudadanos.



"Si los empresarios se mantienen en la decisión de suspender sus actividades, la instrucción expresa que he dado al Secretario de Tránsito es buscar otras alternativas para garantizar la prestación del servicio de transporte colectivo. Haremos lo que se requiera bajo la normativa", concluyó Ordosgoitia.

Gudilfredo Avendaño Méndez

Para EL TIEMPO Montería

@GudilfredoAv