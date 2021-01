Así vive Montería tras varios días de paro en transporte público

Desde el miércoles pasado los 270 buses que prestan el servicio de transporte público en Montería, apagaron sus motores y los más afectados son los 6 mil usuarios que a diario utilizaban el servicio.

Quienes más sufren por el paro son los habitantes de los corregimientos aledaños al casco urbano de Montería, que intentan llegar a sus lugares de trabajo y realizar diligencias en la ciudad.



Carros particulares, mototaxis y bicicletas son los recursos de movilidad a los que han tenido que acudir los afectados usuarios afectando su bolsillo por el alto valor de los pasajes.



Vea: Se fue de fiesta y contagió a sus abuelos, que hoy están en una UCI



"El problema no es que no haya en qué viajar, porque ahora hay más mototaxistas por la falta de buses; lo que pasa es que un pasaje en moto puede llegar a costar hasta $6.000 tan solo de ida y el regreso a la casa el mismo valor, y así no hay bolsillo que aguante", afirma Ladys Segura, habitante del corregimiento Santa Lucía y quien debe transportarse todos los días hasta la cadena de supermercados donde labora.

Lo que pasa es que un pasaje en moto puede llegar a costar hasta $6.000 tan solo de ida y el regreso a la casa el mismo valor, y así no hay bolsillo que aguante FACEBOOK

TWITTER

El conflicto

El mismo día que inició el paro de la empresas Metrosinú y Monteriana Móvil, el alcalde de Montería Carlos Ordosgoitia, dijo que de no lograr un acuerdo con los transportadores la administración local garantizaría la movilidad de los ciudadanos.



"La verdad es que yo no he visto que hayan puesto carros para reemplazar a los buses, aquí los carros que hacen los viajes son particulares y están cobrando hasta $3.000 por pasajero", agregó Segura, ante el anuncio del Alcalde.



Las empresas habilitadas para el servicio decidieron guardar sus busetas ante la insostenibilidad financiera y la demora de la Alcaldía para la expedición de los decretos que fijan el Fondo de Estabilización Tarifaria, autorizado por el Concejo Municipal.



Lea: Drama por la muerte de mujer en un procedimiento 'suave brisa' en Cali



Los transportadores declararon la incapacidad de sostener las pérdidas que arrastran desde el año anterior y que, según sus voceros, superan los $4 mil millones desde que inició la emergencia económica y sanitaria.



“El año pasado se trabajó en la consolidación del sistema estratégico que permite que el estado compense la inequidad técnica y la tarifa usuario. Ya el Concejo de Montería lo aprobó, y mientras el alcalde analiza con su equipo asesor la expedición de los decretos para formalizar la operación, la Gobernación que entró como apoyo ya lo hizo”, señala un comunicado firmado por los representantes de las empresas.



Le interesa: Esto pasará con la niña a la que le hicieron un tatuaje en Pereira



Aunque el equipo jurídico y los expertos de movilidad de la Alcaldía de Montería lideran las conversaciones con los transportadores, el paro suma cuatro días sin que se advierta una solución pronta.



Los inconformes empresarios pidieron que delegados de la Superintendencia de Transporte se sienten en la mesa de negociación como garantes de los acuerdos que, hasta la fecha, no han sido consignados como logros para superar el paro.

Esto hay que saberlo

Reconocido médico hizo fiesta con artistas famosos en toque de queda

Alcaldía y gremios fijaron plan para zona portuaria de Barranquilla

Así funciona el toque de queda este puente en Cartagena

GUDILFREDO AVENDAÑO

Especial para EL TIEMPO

Montería