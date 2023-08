Al menos 1.000 conductores y propietarios de busetas de Ibagué dieron por terminado uno de los paros más largos que ha vivido la capital tolimense que estuvo 12 días sin el servicio de transporte urbano.

Durante dos semanas, a los usuarios del transporte urbano no les quedaba otra alternativa que caminar desde sus casas a los puestos de trabajo o movilizarse en motos y vehículos de vecinos y amigos.



Francy Johanna Ardilla, personera de Ibagué, quien estos días sirvió de garante en los diálogos, afirmó que los conductores, Alcaldía y las empresas de transporte urbano firmaron un acuerdo este domingo.



Los gremios económicos señalaron que, debido a que no había transporte público, las pérdidas económicas sumaron más de 70.000 millones de pesos debido a la reducción total en las ventas de restaurantes, cafeterías, almacenes, tiendas, bares y todo tipo de locales comerciales en esta ciudad de 570.000 habitantes.



Unas seis empresas de servicio público decidieron acatar el cese de labores en protesta por la implementación del modelo de recaudo del Sistema Estratégico de Transporte Público (Setp) que dirige la Alcaldía para modernizar la prestación del servicio.



El modelo de recaudo había sido suscrito por la Alcaldía con la empresa Infotic de Manizales en medio de un convenio a 16 años, lo que no encontró aceptación en los transportadores.



Tras los acuerdos, el secretario de Movilidad, Óscar Berbeo, dijo que la ciudad debe avanzar hacia un sistema eléctrico en lo aéreo y lo terrestre.



"Esperamos lograr esto de la mejor manera y concertadamente, pensando en el futuro de Ibagué, el bienestar de los conductores y la rentabilidad para los propietarios; ese es el abrazo para este acuerdo”, afirmó Óscar Berbeo.



De igual manera, el presidente de la Asamblea Nacional del Transporte, Alejandro Quiroga, expresó que: "estos procesos fortalecen las instituciones y democracias, así logramos compartir y acercarnos en una hoja de ruta que permita construir un mejor sistema estratégico; de esta manera, terminamos el paro de transportadores”.



Estos son los puntos acordados:



1. Órdenes de comparendo: cada conductor deberá seguir el proceso contravencional con el acompañamiento del Ministerio Público.



2. Compra de la sobre oferta: se incluirá en el proyecto de presupuesto de 2024 para discutirse y aprobarse en el Concejo Municipal.



3. Tablas de renta y venta: se ajustaron tres parágrafos dentro del decreto, que será firmado por el Alcalde de Ibagué.



4. Seguimiento al avance del SETP: generar mesas de trabajo con propietarios, empresarios, Ministerio de Transporte y Alcaldía de Ibagué.



5. Garantizar el trabajo a conductores y demás actores: un trabajo digno y salario justo con la convocatoria de mesas técnicas, acompañadas de las centrales obreras y el Ministerio de Transporte.



6. Suspensión por cuatro meses del convenio con Infotic: acta ya firmada.



7. Transporte ilegal: presentar un plan anual contra la ilegalidad en todas sus modalidades.

El gremio transportador anunció que se garantiza el pasaje gratuito para la ciudadanía, el día martes 8 de agosto en el horario de 5 a. m. a 12 del mediodía.



En las mesas de trabajo que se prolongaron estas dos semanas estuvieron presentes la Cámara de Comercio de Ibagué, el Comité de Gremios Económicos del Tolima y Fenalco, así como la Alcaldia de Ibagué, voceros del gremio transportador, la Policía Metropolitana, la Personería Municipal y Defensoría del Pueblo.

FABIO ARENAS

Para EL TIEMPO

IBAGUÉ

