Los trabajadores del Hospital Nuestra Señora de las Mercedes de Corozal (Sucre), contratados a través de cooperativas y afiliados al sindicato Suntsesas, entraron en cese de actividades en forma indefinida.



Enfermeras, médicos, camilleros y empleados en general señalan que la deuda asciende a más de 4 mil millones de pesos y se incluyen sueldos del año 2021 y 2022.



Más de 400 empleados no tienen

como llevar un pan a sus hogares

En la actualidad les adeudan sueldos de octubre, noviembre y diciembre de 2021. Además de enero, febrero y marzo de 2022. Indican en un comunicado los funcionarios.



Dicen también que no les han cancelado las vacaciones de 2020 y 2021 y las primas de junio y diciembre de 2021.



“No han cancelado incapacidades médicas, no han entregado dotaciones, ni pagado salud y pensión de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2021, además de enero, febrero y marzo de 2022", indicó la enfermera Iveth Gómez.



Los trabajadores de la salud buscan llegar a una solución lo más pronto posible estableciendo acuerdos donde queden consignadas las buenas intenciones de la gerencia del Hospital.



“Hemos puesto en conocimiento de la Procuraduría General de la Nación, Ministerio de Trabajo y a la Superintendencia Nacional de Salud la violación de los derechos de nosotros los trabajadores”, dijo la funcionaria.



Cuenta, que más de 400 empleados no tienen la forma de sufragar sus gastos, alimentación de su familia, transporte, servicios públicos, entre otros.



“En Colombia y en el mundo nos llaman héroes, pero más sin embargo somos héroes con hambre”, afirma.

Esta es una problemática que presentan

otros hospitales del departamento

El gobernador de Sucre, Héctor Espinosa Oliver manifestó, que está en la gestión de los recursos que le permitan darle solución a la problemática que se presenta en el Hospital de Corozal.



“Estamos buscando el flujo de recursos que se requiere para poder avanzar con el abono a las mesadas. Esta es una problemática que presentan otros hospitales del departamento, con bajos nivel de atención, como el Universitario de Sincelejo, el de San Marcos y el de Corozal”, expresó el gobernador Espinosa Oliver.



De hecho, el Hospital Universitario de Sincelejo y el de San Marcos están intervenidos por la Superintendencia de Salud.



“Le he solicitado a la Superintendencia de Salud que me ayude con el tema del Hospital de Corozal, porque se está asomando un escenario de inviabilidad”, manifestó.



La Gobernación espera la entrega de recursos por atención a la población migrante que, sumados a otros aportes de la Gobernación de Sucre, llegarían a los $1.700 millones.

Deudas de las EPS

Algunas EPS deben al Hospital Nuestra Señora de las Mercedes de Corozal más de 3.000 millones de pesos, lo que atenta con la estabilidad financiera de los entes de salud.



La gerente del Hospital, Salwa Rapag, dijo que las deudas con los trabajadores son de otras administraciones y que los ingresos por atenciones solamente llegan a 500 millones de pesos, con otros aportes similares, lo que no alcanza para sufragarles a los empleados.



“Encontré una deuda de seis meses y así se ha mantenido, hemos gestionados recursos con las EPS, pero cuando se depende de los servicios que se prestan es muy difícil recuperarse”, dijo la gerente.



El paro se mantendrá en forma indefinida, dicen los trabajadores de la salud.





Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo

