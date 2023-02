Este miércoles 22 de febrero, los taxistas del país harán un paro nacional en la mayoría de ciudades de Colombia. Desde hace unas semanas, han manifestado sus inconformidades al Ministerio de Transporte.



Las movilizaciones inicialmente estaban convocadas para el pasado 23 de enero. Sin embargo, gracias a la intervención de las autoridades, decidieron crear una mesa de diálogo para discutir las peticiones del gremio.



(Vea: Paro de taxistas en Bogotá EN VIVO: así está la movilidad en la capital)

Los taxistas exigen que se regulen las aplicaciones de transporte como Uber y que disminuyan los precios de la gasolina. Hasta ahora, no han logrado un acuerdo y el paro nacional sigue en pie.



Los bloqueos están programados para iniciar en la madrugada de este miércoles. No obstante, en algunas ciudades los horarios serán diferentes.

Bogotá

En la capital, el gremio de taxistas se tomará algunas de las avenidas principales. Entre esas están la Calle 13 con carrera 37, frente a la Secretaría de Movilidad, la Avenida Cali con calle 26, el Monumento de Banderas y la Calle 80 en la salida hacía Siberia.

Facebook Twitter Linkedin

Paro de taxistas en Bogotá, en la Carrera 30 con 19. Foto: Héctor Fabio Zamora. EL TIEMPO

Además, estarán en algunas de las estaciones más importante del sistema de Transmilenio, como son el Portal del 20 de Julio, el Portal del Norte y el Portal Tunal. Otro de los sectores que se verán afectados serán los cercanos al Aeropuerto Internacional el Dorado.

Medellín

El gremio de taxistas tendrá, por lo menos, 7 puntos de concentración en todo el Valle de Aburrá y el Oriente cercano. No habrá movilización, sino que permanecerán en estos sitios a lo largo de la jornada, lo que implica el bloqueo de vías.



Los puntos de concentración en Medellín, el Valle de Aburrá y el Oriente cercano son:



- Variante de Caldas a la altura de la regional en empalme con Sabaneta



- Centro comercial Mayorca, en Sabaneta



- Autopista Medellín - Bogotá a la altura de la báscula



- Autopista Medellín- Bogotá en la vereda Belén, en Rionegro



- Autopista Norte entre Copacabana y Niquía



- Túnel de Oriente



- Túnel de Occidente



(Le recomendamos: Atención: aeropuerto de Cartagena reanuda operaciones tras accidente de avioneta).

Cali

En la capital del Valle del Cauca no se hará paro, como lo tienen estipulado en otras ciudades, sino que se hará un ‘Plan tortuga’ en el que reducirán la velocidad de la movilidad en diferentes puntos clave de la ciudad.

Facebook Twitter Linkedin

Paro de taxistas en cali el 7 de abril del 2021. Foto: Santiago Saldarriaga Quintero / EL TIEMPO

Algunos de los taxistas de la ciudad se citaron a las 4 a. m. para empezar la marcha una hora después en sectores como Sameco y Menga, en el norte de Cali; Puente del Comercio, nororiente; Alfonso López, en el oriente; Ciudad Jardín, en el sur; la Portada al Mar, oeste, y la Terminal de Transportes, centro.

Bucaramanga

En Bucaramanga, los conductores se aglomerarán en dos puntos desde las seis de la mañana, el primero fue en Papi Quiero Piña, en Floridablanca, y el segundo, en el puente de Provenza.



(Más: Indígenas de Córdoba también amenazan con minga si Gobierno no los escucha).



Los puntos mencionados serán de encuentro y concentraciones mientras llegan todos los que hacen parte del gremio amarillo. Para esta manifestación denominada ‘22F’ se espera que asistan cerca de siete mil taxistas.

Cartagena

Según el DATT, los amarillos tienen autorizado recorridos desde la Bomba del Amparo, desde el CAÍ de Ceballos y desde el Hotel Corales de Indias hasta Torre del Reloj. Las movilizaciones partirán a las 6 am. Sin embargo desde algunos sindicatos de taxistas aseguran que no participarán de la jornada, porque consideran que este paro no aborda los problemas a fondo del gremio.

Barranquilla

Desde la agremiación Sinditax del Atlántico, aseguraron que los conductores de taxis no se unirán al paro convocado para este miércoles en el país, debido a que “han politizado” este cese de actividades.



“Quieren seguir desestabilizando y polarizando el país con esta clase de actividades. En Barranquilla, como sindicato, le pasamos una petición al alcalde Jaime Pumarejo para sentarnos y hablar con él alrededor de este cese de actividades”, dijo el presidente de Sinditax, Orlinson Villa.



(Lea también: Nuevo bloqueo tiene paralizada la vía entre Cúcuta y Bucaramanga).

Facebook Twitter Linkedin

Paro de taxistas en Barranquilla el 18 de noviembre de 2022. Foto: Vanexa Romero/El Tiempo

El dirigente lamentó que el mandatario del Distrito no haya respondido aún e indicó que, de no obtener respuesta en los próximos días, organizarán su propio cese de actividades en Barranquilla.



“Nosotros aquí en Barranquilla tenemos una problemática grande, que es el tema del taxímetro, puesto que el Área Metropolitana sigue diciendo que lo piensan implementar para cobrar 420 pesos por carrera al usuario. Estamos en total desacuerdo con eso y ya hemos pasado peticiones”, agregó.

Santa Marta

Voceros de Agremitaxis relataron que los representantes de las distintas cooperativas de taxis coordinaron el bloqueo de varios puntos en Santa Marta, entre ellos la rotonda de Mamatoco, la rotonda de La Piragua, Bomba Zuca, vía hacia el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, así como las entradas y salidas de El Rodadero.



A pesar de que el servicio de taxi en el perímetro urbano será normal, debido al bloqueo del que participarán alrededor de 1.500 taxistas samarios, hay varios sectores de Santa Marta que quedarían incomunicados. Uno de ellos son los barrios ubicados después del puente del Once de Noviembre, puesto que en este punto "no estará autorizado el paso para nadie".

Manizales

Los lugares de la manifestación están por definirse, pues hasta la tarde de este martes, representantes de los taxistas seguían en reunión con el Ministerio de Transporte. A pesar de ello, confirmaron que el paro se hará. De acuerdo a algunas versiones que se han conocido, se contempla un plan tortuga por las principales avenidas de la ciudad.



(Más: Ladrón resultó herido en balacera al querer robar una cadena de oro).

Facebook Twitter Linkedin

Paro de taxistas. Foto: Jaiver Nieto Álvarez / ETCE

Debido a esta determinación, colegios, empresas y otras entidades han decidido no desplazar a sus estudiantes y trabajadores y harán actividades virtuales.



La Secretaría de Educación de Manizales emitió una circular en la que ordena a todos los rectores y profesores hacer trabajo en casa. De igual manera, exhortó a los colegios no oficiales (privados) para que se acojan a las recomendaciones y así evitar situaciones de riesgo para los menores de edad.



Así mismo, varias universidades, entre las que están la U. de Manizales, la Católica y la Luis Amigó también tendrán clases virtuales.

NACIÓN