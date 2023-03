El gremio de taxistas de Sincelejo inició un paro ante la exigencia del Gobierno Nacional de que los conductores se afilien al sistema de seguridad social para ejercer su trabajo y no caer en la inmovilización del vehículo.



Paralelo a esto, los taxistas reclaman mayores controles a los carros particulares que vienen trabajando como taxis en Sincelejo, además de los vehículos que son requeridos a través de las plataformas digitales.



“Esto nos hace mucho daño, trabajamos a pérdida porque hay muchos carros particulares que hacen nuestra labor y los controles por parte de los agentes de tránsito no son efectivos”, dijo Alfredo Pinedo, vocero de los taxistas.

El fenómeno mototaxismo

De igual manera el gremio de taxistas se refirió a la incidencia del mototaxismo en la comunidad, tema que para ellos se convirtió en un fenómeno por el alto número de usuarios que tiene.



“A pesar de ser un transporte ilegal que representa peligro para todos, la ciudadanía se moviliza en las motocicletas afectando en gran medida la economía del gremio de taxistas”, dijo.



Las más recientes estadísticas entregadas en Sincelejo por funcionarios del mismo gremio de taxistas, en la ciudad prestan el servicio de mototaxis cerca de 52 mil personas, de aproximadamente 62 mil motos que circulan.



“Se suma además que en Sincelejo no hay un servicio de transporte urbano de buses y busetas, por lo que el usuario se vale de lo que le ofrezcan para movilizarse, pero el mototaxismo y el trabajo de los carros particulares nos hace mucho daño”, indicó.

La seguridad social

Para los taxistas en Sincelejo toda la oferta extra en forma ilegal que hay los ha llevado a no obtener buenas ganancias, quedando de acuerdo con ellos sin recursos para pagar una seguridad social.



“Estamos exigiendo no pagar seguridad social como requisito del Gobierno Nacional para poder movilizarnos, que se haga un estudio socio económico y que venga a Sincelejo el ministro del transporte para que confirme la clase de administradores que tenemos”, señaló.



Sostienen que pérdidas mantienen agobiados los conductores y hay carros que no han podido ser arreglados. Otros conductores trabajan con carros en malas condiciones mecánicas.



“Carros se encuentran embargados por préstamos, muchos permanecen en talleres sin poder sacarlos, otros deben entregar papelería para legalizarlos, pero los conductores no tienen con qué sacar los documentos y ponerlos a funcionar”, explicó.



Afirmó que la última solución que les queda es declararse en quiebra para demandar al municipio, tal como hicieron en Santa Marta y en otras ciudades.

Se están haciendo controles

El alcalde de Sincelejo Andrés Gómez Martínez dijo que después de una reunión que se hizo con el gremio de taxistas, el año pasado, acordaron seis puntos a solucionar, de los cuales a todos les dieron cumplimiento.



“Aumentaron las tarifas después del estudio pertinentes después de siete años, se aumentó el número de agentes de tránsito y otros más que se les dio solución”, precisó.



Sobre el pago de la seguridad social para la expedición de la tarjetas de operatividad dijo que no era competencia de la administración municipal, sino una exigencia del Gobierno Nacional.



“A nosotros como Secretaría de Movilidad nos corresponde darle cumplimiento a esa ley. No obstante, hicimos un requerimiento al Ministerio de Transporte y estamos a la espera de que se resuelva”, dijo el alcalde.



Las opiniones y decisiones de los taxistas están divididas. Mientras muchos protestan, otro número importante se encuentra prestando el servicio.



Un grupo protesta sobre la vía de entrada la ciudad, en la Troncal de Occidente. Hay algunas movilizaciones sobre las calles de la ciudad.



Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo