Mediante redes sociales circularon rumores de un paro de taxistas en Colombia por distintos motivos, entre ellos, el alza del precio de la gasolina. Sin embargo, Hugo Ospina, uno de los líderes del gremio, aclaró el asunto.

(No deje de leer: ¿Hasta cuándo seguirá subiendo el precio de la gasolina? Esto dice el presidente Petro).

Hace unas semanas, Ospina anunció el descontento de los conductores: "El gremio de taxistas se declara en asamblea permanente. ¡Nos vamos a paro!".

Además, Álvaro Arenas, líder en Pereira, había convocado a sus compañeros para cesar actividades el 30 de junio. "Basta ya. No nos podemos estar callados. Si estamos callados, van a subir 4 mil pesos por el galón de gasolina. Ya no le echaríamos 600.000 pesos al mes de gasolina, sino 1'200.000 pesos. Eso es lo que yo me gano de taxista", expresó para medios locales.

(Lea también: Murió Lola, la perrita que paseaba con taxista por las calles de Medellín).

¿Cuándo habría paro de taxistas?

Hugo Ospina, como presidente de la Asociación de Propietarios y Conductores de Taxi, afirmó que el 30 de junio no habrá paro de taxistas tras las informaciones divulgadas.

Facebook Twitter Linkedin

Paro de taxistas de febrero de 2022. Foto: Santiago Saldarriaga. EL TIEMPO

"Desmentimos públicamente cualquier paro que se vaya hacer en cualquier ciudad del país, incluyendo Pereira. Si hay algún líder que ha convocado, no le ha dicho a ninguno de los gremios a nivel nacional", dijo en un video para el medio Red+ Noticias.

Eso sí, Opina anticipó que están en conversaciones: "El gremio de taxistas sí tiene planificado un cese de actividades. Algunos compañeros tuvieron una reunión virtual y se dio una fecha tentativa de paro para el 9 de agosto".

(Lea también: Un taxista resultó herido en medio de un intento de atraco).

#Colombia | ¡Ojo! 🚖Taxistas en Colombia no irán a paro este 30 de junio. Hugo Ospina (@hugoospina55), presidente de la Asociación de Propietarios y Conductores de Taxi, confirmó a #RedMásNoticias la fecha tentativa y habló sobre las razones que los motivan a salir a las calles.… pic.twitter.com/5N3C9Yn57Z — Red+ Noticias (@RedMasNoticias) June 29, 2023

Previamente, la Unión Nacional del Taxismo Colombiano había señalado que no apoyaba la convocatoria a paro sin ser aprobada debidamente en una asamblea general. También, desde este ente habían acusado a "autodenominados líderes" de querer utilizar un cese de actividades para "mostrarse de cara a las elecciones del próximo mes de octubre".

(Además: Taxista fue perseguido y atacado a tiros por falso policía al salir de centro comercial).

El gremio le hizo un llamado al Gobierno Nacional para incluir a los taxistas en la política de cambio climático que les permita adquirir vehículos con energías limpias. Además, propusieron "institucionalizar" una mesa con el Ministerio de Hacienda, Minas y Transporte para discutir un subsidio a la gasolina.

La Unión Nacional del Taxismo Colombiano no apoya paro anunciado sin ser aprobado por Asamblea General, de ahí el comunicado # 5 de la U.N.T.C.@RevistaSemana @RevistaDinero @pulzo @AlertaBogota https://t.co/5IKCLY5X9A pic.twitter.com/Po2CXvuHwo — Asociación de Propietarios de Taxis de Bogotá (@AsProTaxBog1) June 22, 2023

El último paro nacional de taxistas se llevó a cabo el 22 de febrero de 2023. A partir de entonces, los conductores han estado en conversaciones con el Gobierno Nacional para hacer seguimiento a los compromisos.

También puede leer:

- Pilas: reducción de la jornada laboral en Colombia tiene varias excepciones, ¿cuáles?

- Vivienda nueva en Colombia: estos son los apartamentos más baratos que puede conseguir.

- ¿Hasta cuándo seguirá subiendo el precio de la gasolina? Esto dice el presidente Petro.

- Se acercan las elecciones: ¿cómo puede inscribir su cédula y hasta cuándo tiene plazo?

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS