Paro de camioneros avanza a marcha lenta en las regiones del país

El paro de transportadores de carga pesada anunciado para este viernes en las diferentes regiones del país avanza a marcha lenta.

La jornada de protesta planeada desde el pasado 31 de octubre se realiza en rechazo al decreto 1517 del 22 de septiembre de 2016, que reglamentó la chatarrización, y que comenzaría a aplicarse el próximo 31 de diciembre.



Los transportadores también piden que sea divulgado el listado de vehículos de carga ‘mal matriculados’ que ruedan por las carreteras del país y denuncian que están afectados por los incrementos en los precios de los productos que utilizan para la prestación de su servicio.



El director de la Asociación de Transportes de Carga (ATC), Felipe Muñoz, dijo que aunque no son organizadores del paro, lo apoyan porque "desde 2011, las inmovilizaciones se han debido a que no se atienden relaciones económicas ante la falta de tarifas, y por el incremento de combustible y peajes”.



En un comunicado dado a conocer este viernes por la ATC, el gremio explica que “un paro camionero generaría un impacto financiero muy alto donde los conductores y propietarios de equipos se ven enormemente afectados. Por ello no sería responsable de nuestra parte motivar una movilización camionera, cuando se han facilitado los canales para avanzar técnicamente en la solución de los problemas que afectan al sector”.



Aclararon, sin embargo, que si al agotar todas las instancias y mecanismos para la solución de problemas, persiste el inconformismo, “no descartamos la posibilidad de convocar una movilización camionera”.

No descartamos la posibilidad de convocar una movilización camionera FACEBOOK

TWITTER

Por otro lado, aunque en el departamento del Valle del Cauca los camioneros anunciaron que dejarán de prestar el servicio en Buenaventura, uno de los principales puertos de carga del país, las autoridades reportan que la manifestación no ha generado mayores complicaciones en esta región.

​

En Bucaramanga, miembros del gremio de transporte especial de la capital santandereana adelantan este viernes una jornada de movilización para unirse al paro nacional transportador convocado a nivel nacional.Alrededor de 150 vehículos recorren las calles con el fin de concentrarse en el sector céntrico de la ciudad.

De acuerdo con Freddy Florián, presidente de la Asotraesopecial Santander, el Gobierno Nacional expidió una medida para chatarrizar cerca de 12.600 de estos vehículos sin ninguna contraprestación y por esto se protesta.



“No va a haber movilización de nuestros vehículos hasta que el Gobierno nos atienda y nos dé solución a un pliego petitorio que ya le fue entregado”, precisó el líder transportador.



Según voceros de la Asociación de Carga Liviana, se espera que a partir de las 11 de la mañana de este viernes se realicen caravanas por las principales vías en el Valle del Cauca, Antioquia y el Caribe colombiano.

Gremios rechazan el paro

La Asociación Nacional de Empresas Transportadoras de Carga (Asecarga), a través de un comunicado de prensa, expresó su desacuerdo con el paro que adelantan algunos sindicatos y dueños independientes de vehículos.



Los sindicatos de camioneros habrían tomado la decisión después de reuniones en días pasados en Santa Marta, Bucaramanga y Bogotá, pero las grandes organizaciones dicen que son solo 68 personas, frente a 360.000 que conforman las agremiaciones.



Asecarga indicó que una inmovilización traería grandes pérdidas a la economía nacional y más en esta época navideña que se avecina, en la que hay alta demanda del servicio que prestan.



Por su parte, la Federación Colombiana de Transporte de Carga y su Logística (Colfecar), que reúne a las empresas más grandes del sector, también mostró su rechazo a la jornada, y dijo que en los 43 años de historia nunca ha participado en paros porque no son las forma de solucionar los problemas del negocio.



La Asociación Colombiana de Camioneros (ACC) dijo el pasado 18 de noviembre que tampoco participaría.



NACIÓN Y ECONOMÍA.