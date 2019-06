No hubo acuerdo con Invías, van tres días de paro cívico en La Guajira

Luego de más de cuatro horas de diálogo con el director Nacional del Invías Juan Esteban Gil Chavarría, no hubo acuerdo con los líderes del paro cívico departamental, quienes completan tres días de protesta para reclamar el mejoramiento de la malla víal de la carretera del sur de La Guajira, que comunica con el departamento del Cesar, la cual ha cobrado un gran número de muertes.

A su llegada a La Guajira, Gil se transportó en un automóvil de transporte de pasajeros intermunicipal de los que transitan por la zona, para verificar el estado de la vía y vivir lo que a diario padecen los habitantes de esta zona.



Pese a que Gil, reconoce que la carretera debe cambiar su nivel de servicio y no puede seguir con tantos huecos se mantiene en la propuesta de invertir 10 mil millones de pesos para este año y ofrece 15 mil millones más para el próximo, para la rehabilitación de la vía Puente Pereira - Cuestecitas, cuyo arreglo se estima estaría en los 220 mil millones de pesos.



La reunión realizada en el cabildo indígena San Francisco, en Papayal, zona rural de Barrancas, para muchos de los voceros del paro fue infructuosa debido a que el ofrecimiento por parte del Director de Invías, fue el mismo del primer paro realizado en el mes de marzo, y que aún no se cristalizan. También participaron en esta mesa de trabajo, la representante de la Cámara María Cristina Soto, el Gobernador de La Guajira, Wilbert Hernández, varios alcaldes de la zona y voceros de Cerrejón.



Sin embargo, los 10 mil millones de pesos que se invertirán este año y que se encuentran en licitación, serían utilizados para: señalización, mantenimiento rutinario y temas de pavimento.



Invías propone rehabilitar los tramos continuos que tienen alto deterioro con un cambio de carpeta asfáltica o con un parche estructural o no estructural, “depende de las condiciones del estado actual de cada uno de los puntos, la vía en términos generales está mala, pero hay sectores que permiten parcheo estructural y otros rehabilitación integral”, puntualizó Gil.



Dentro de los acuerdos del mes de marzo, se bajó la categoría de tipo C a tipo A, bajando el costo del peaje de 9.300 pesos a 8.500 y se enlistó los beneficiarios de la tarifa diferencial IE B para vehículos de servicio públicos vinculados a 30 empresas determinadas por el Invías quienes deberán cancelar 2.000 pesos. Ayer, a través de la Resolución 003206 se ampliaron los beneficios para la tarifa diferencial de 4.600 pesos a los residentes de los municipios de Fonseca, Distracción, San Juan del Cesar, El Molino, Villanueva, Barrancas y Urumita.



De otra parte, Luis Dario Ortiz, uno de los voceros del paro asegura que para hoy esperan la presencia del Viceministro del Interior, quien llega a conocer toda la problemática que genera el paro para gestionar ante el Gobierno Nacional las posibles soluciones.



Asimismo, Ortiz señala que “tenemos la expectativa que venga la ministra de Transporte a traernos una verdadera oferta que pueda garantizar un avance a este proceso de paro que tenemos, debido a que en el día de ayer fue imposible llegar a acuerdos, porque la propuesta que trajo el director de Invías es muy mínima”.



Es de señalar que continúan los bloqueos en la vía que comunica al sur de La Guajira con el Cesar, lo que impide la movilidad en 10 municipios, afecta la producción de carbón de la empresa Cerrejón y se comienza a registrar la escases de alimentos y combustible. En la mañana de hoy, se registran varios bloqueos en la vía Riohacha – Cuestecitas.

Eliana Mejía Ospino

Especial para EL TIEMPO

La Guajira