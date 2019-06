Paro cívico en La Guajira comienza a afectar la producción de Cerrejón

Al finalizar el segundo día de protestas que mantienen incomunicados de manera interrumpida vía terrestre a 10 de 15 municipios de La Guajira, y a este departamento con el Cesar debido al paro cívico departamental, la empresa Cerrejón ha dado conocer que esta situación le genera impactos negativos de todo nivel dentro de su operación y en el aporte a la economía nacional.

“Los bloqueos en las vías dificultan el ingreso y salida, tanto terrestre como aéreo de personal e insumos, lo que redunda en la disminución de la actividad productiva”, aseguró la empresa a través de un comunicado.



Cabe anotar que la carbonera cuenta con unos 6.160 empleados de forma directa y más de 7 mil contratistas, los cuales en su mayoría transitan por estas vías.

Esta vía se encuentra en un estado deplorable que no resiste el mantenimiento que están planteando de hacer unos reparcheos, esto sería perder el dinero porque no resiste reparcheo.

TWITTER

Por lo que la multinacional ha tomado medidas para garantizar la integridad física y bienestar de todos sus colaboradores y ha entrado en contacto con los gobiernos Nacional, Departamental y local, así como con algunos líderes sociales en busca de contribuir al restablecimiento del orden.



Para el día de hoy, se espera la llegada del Director del Invías, Juan Esteban Gil Chavarría, quien tiene previsto recorrer junto con la represente a la Cámara María Cristina Soto, el Gobernador de La Guajira Wilbert Hernández, autoridades locales y una comisión de paro, las carreteras del departamento para conocer el estado en que se encuentran.



Es de señalar que el paro cívico que protagonizan los transportadores y pobladores del sur de La Guajira, tiene como principal propósito protestar por el mejoramiento de la malla vial de la vía Puente Pereira - Cuestecitas – La Florida, para lo cual se necesitan aproximadamente unos 220 mil millones de pesos para su reparación. Invías ha anunciado la inversión de 10 mil millones de pesos para este año y 10 mil millones más para el próximo.

“Deben hacer algo de consideración en el departamento, esta vía se encuentra en un estado deplorable que no resiste el mantenimiento que están planteando de hacer unos reparcheos, esto sería perder el dinero porque no resiste reparcheo. Lo que hay que hacer es levantar la carpeta asfáltica y reemplazarla, también se requiere arreglar la banca”, sostuvo Jaime Alonso Daza, uno de los líderes del paro.



Por su parte, el alcalde de Distracción Pedro Guerra, ha señalado que “los transportadores se cansaron de peticiones y de que les mientan, no aguantan más otra mentira. El tema hoy, es que si el Gobierno nacional no viene con soluciones definitivas este paro continua, es lo que se escucha alrededor de todos los municipios que uno frecuenta. Si no vienen con solución es mejor que no vengan al departamento, porque no van a levantar el paro”.



Tras 48 horas de protesta el balance que se tiene es de tres personas capturadas que deberán responder por el delito de obstrucción a vías públicas, las cuales fueron capturadas durante la asonada registrada en el municipio de Fonseca que causó grandes daños a las instalaciones de la alcaldía, que se encuentra recién remodelada y el lanzamiento de objetos contundentes en contra de los miembros de la fuerza pública por lo que fue necesario la presencias del Esmad.