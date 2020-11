No valió la intermediación de Mintrabajo y continúa paro en Cerrejón

De nada valieron los esfuerzos realizados durante dos días por la subcomisión de la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales (CCPSL), liderada por la viceministra de Trabajo con el equipo negociador de Cerrejón y Sintracabón.



Fueron dos mesas técnicas instaladas para discutir el cambio de turno y la convención colectiva de trabajo. No se llegó a ningún acuerdo entre las partes y lo que sigue es acogerse a la convocatoria de un Tribunal de Arbitramiento.

“Confiamos en que, después de 80 días de huelga y ante la dificultad de llegar a acuerdos entre las partes, la solicitud de convocatoria del Tribunal de Arbitramento, presentada por Cerrejón el pasado 13 de noviembre ante el Ministerio del Trabajo nos permita retomar la operación y continuar brindando bienestar a los trabajadores, sus familias, La Guajira y el país”, indicó la multinacional en un comunicado.



Sin embargo, Sintracarbón no ve con buenos ojos someterse a esta figura argumentando que favorece al patrono, por lo que nunca en 18 negociaciones han acudido a ella. Para el sindicato, la norma dice que ‘las partes’ solicitarán al ministerio la convocatoria de un tribunal y en este caso solo lo ha hecho la empresa.



“Nosotros no lo hemos hecho y seguimos considerando que no lo vamos a hacer, para nosotros lo que debería funcionar es que ambas partes sigamos en la discusión ya que es la única forma de superar el conflicto”, indicó Igor Díaz, presidente de Sintracarbón y miembro de la comisión negociadora.

Díaz aseguró que existe un limbo jurídico que hay que subsanar y solucionar, por lo que confía que el ministerio lo solucione de la mejor manera “y es que pueda invitar a las partes a que nos sentemos para solucionar el conflicto que completa 81 días de huelga”.



De manera anticipada, ya se conocía que las mesas técnicas no funcionarían debido a que Cerrejón había anunciado que la firma de una nueva convención colectiva no podía estar condicionada al avance de las mesas, ni tampoco a que se desista o se aplace la implementación del nuevo turno de trabajo.



Para Cerrejón, las competencias de la Comisión de Concertación terminaron el pasado 12 de noviembre, por lo que de inmediato hizo la solicitud de la convocatoria de un Tribunal de Arbitramiento ante el Ministerio de Trabajo, indicando que acudía a la figura por la no respuesta del sindicato a instalar anticipadamente las mesas que se realizarían esta semana.

La realización de estas mesas fue una solicitud de la intermediación para poder buscar un espacio de diálogo y de concertación que permitiera subsanar el conflicto.



La carbonera anunció que hizo una nueva propuesta la cual no fue aceptada por el sindicato de “ampliar de 10 a 30 días calendario la duración de las mesas técnicas entre la empresa, Sintracarbón y los trabajadores. De esta forma, se abría un mayor espacio antes de la implementación del turno, para debatir aspectos concernientes a seguridad y salud, sueño y fatiga y otros potenciales impactos”.



Sobre esta propuesta, Sintracarbón aseguró que avanzaron en la potencial duración de las discusiones técnicas sobre el turno, pero continuaban las diferencias sobre los objetivos de estas y una de ellas era el condicionamiento de que éstas deben ser exclusivamente para su implementación y no para analizar y discutir las posiciones de ambas partes.

Díaz, señala que plantearon siete alternativas de redacción para poder subsanar las diferencias, pero la empresa se mantuvo en la posición de no avanzar.



La subcomisión de CCPSL estuvo conformada por la viceministra de Relaciones Laborales e Inspección del Ministerio del Trabajo, Ligia Stella Chaves; el vicepresidente Jurídico de la Andi, Alberto Echavarría; el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Diógenes Orjuela; el secretario técnico de la CCPSL, Mauricio Rubiano; y el acompañamiento de Sandra Rodríguez, en representación de la Defensoría del Pueblo.

Eliana Mejía

Para EL TIEMPO Riohacha