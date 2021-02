Con calma se vivió jornada de protesta de los camioneros

El gremio camionero salió a protestar este lunes en las principales vías del país por el incremento en los valores de algunos peajes, las restricciones ambientales para la circulación de los vehículos y con la petición de que el Sistema de Información de Costos Eficientes para el Transporte Automotor de Carga (Sice-TAC) sea de obligatorio cumplimiento para las partes.



Las movilizaciones, que fueron desde las primeras horas de la mañana en las principales ciudades del país, se vivieron con calma y no hubo grandes afectaciones de movilidad en Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena, Boyacá, Meta y Bogotá.



Según explicó Anderson Quiceno, director de la Asociación del Transporte de Carga (ATC), una de las asociaciones de los dueños de vehículos, las movilizaciones corresponden a esta parte del sector transportador, mientras que gremios de empresarios del transporte de carga siguen dialogando con el Gobierno y han manifestado no apoyar el cese de actividades programado para hoy y que terminará una vez concluyan las caravanas en cada ciudad.



De acuerdo con Quiceno, se busca principalmente que las tarifas de fletes que arroja el Sice-TAC pasen a ser de obligatorio cumplimiento, en especial para los generadores de carga, es decir, las empresas afiliadas a los gremios de la producción.



Y agregó que es inaudito que actualmente haya más de 180 peajes entre Invías, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), departamentales y municipales, y que la instalación de nuevas casetas en los últimos 7 años tenga un crecimiento cercano al 55 por ciento, en especial en lo que tiene que ver con peajes departamentales, distritales o municipales.

Desde Cartagena, donde hace varios días se vienen presentando protestas para eliminar los peajes, también rechazaron algunas decisiones de la Administración.



El gremio camionero protesta por el trato, según ellos, desigual del alcalde de la ciudad, William Dau, quien pactó el no pago de peajes para taxis y automóviles particulares en dos talanqueras, pero dejó por fuera a los camioneros, el gremio que paga el impuesto más costoso.



Entre tanto, la Federación de Empresarios del Transporte de Carga (Fedetranscarga), que en la mañana de ayer adelantó una reunión con el Ministerio de Transporte, reiteró que dentro de sus políticas institucionales ha establecido no apoyar ningún cese de actividades que implique vías de hecho o cualquier situación que afecte el orden público a nivel nacional.



La ministra de Transporte, Ángela María Orozco, aseguró que de los 99 peajes concesionados por la ANI, 91 aumentaron solamente el IPC, cuatro no tuvieron aumentos y solamente en cuatro se dieron aumentos por encima de la inflación.



“Las movilizaciones que se realizan hoy por parte del sector transportador transcurren con normalidad. Respetamos y acompañamos el derecho a la protesta, somos un Ministerio de puertas abiertas que mantiene mesas de trabajo permanentes con el sector, concertando soluciones que se ajusten a las necesidades de los transportadores”, comentó la ministra.



Por ahora, los camioneros han informado que se vendrán más protestas en las próximas semanas, pero aún no han definido el horario ni las rutas de estas nuevas manifestaciones.



