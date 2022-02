En un vídeo que circula en redes sociales se observa a presuntos integrantes del grupo armado Eln sobre una zona entre los municipios Piendamó y Silvia.



Son poblaciones en el norte del Cauca, en inmediaciones de la carretera Panamericana que une el suroccidente con el interior del país.



Las autoridades están confirmando la veracidad de la grabación.

En estos momentos, el transporte público hacia esa zona del Cauca, está suspendido para evitar algún incidente por el anuncio del paro armado.

En la Alcaldía de Silvia confirmaron la situación de tensión por estos presuntos guerrilleros. La Alcaldía informó que no sería propiamente en la vía Panamericana.



Este miércoles 23 de febrero, en la primera jornada de paro armado del Eln, dejó dos vehículos incendiados y al sector transporte y comercio paralizados en ese departamento.



Los automotores fueron incendiados en los municipios de Bolívar y Caldono.



En El Tambo y Argelia, muchos dueños de locales comerciales han decidido no abrir. Las empresas no están enviando transporte.



Las clases de los estudiantes también se han visto paralizadas por las amenazas de los grupos armados.



En La Vega, El Bohío y Cajibío fueron encontrados varios artefactos explosivos que fueron desactivados por las autoridades.



POPAYÁN