Las acciones violentas contra la Fuerza Pública y la población civil no cesan en Norte de Santander tras el paro armado del Eln. Aunque las primeras amenazas se registraron en Cúcuta, en la noche del miércoles hubo al menos tres ataques armados contra militares en el Catatumbo.

El primer ataque ocurrió en zona rural de Tibú. Una patrulla del Batallón de Operaciones Terrestres No. 10 del Ejército fue sorprendida por hombres armados que les dispararon con ráfagas de fusil. Los uniformados repelieron la emboscada y no hubo heridos.



Horas más tarde, en jurisdicción del municipio de Hacarí, se presentó un segundo ataque contra tropas del Ejército Nacional. La acción no causó daños a los uniformados.

El Ejército está haciendo presencia en las vías de Norte de Santander. Foto: Ejército Nacional

Asimismo, en la madrugada de este jueves, el blanco de los subversivos fue la estación de Policía del corregimiento Guamalito, en El Carmen (Norte de Santander). Uno de los dos explosivos que pretendía afectar la unidad policial fue detonado de manera controlada por las autoridades. La estructura física de un colegio resultó perjudicada.

Pánico en la población civil

Los docentes en la zona rural de Cúcuta y el Catatumbo han reportado baja asistencia de estudiantes debido a la difícil situación de orden público. Aunque la Secretaría de Educación departamental no ha ordenado el cese de clases, algunos padres de familia han decidido no enviar a sus hijos a las aulas.



Carlos Martínez, comandante de la Policía de Norte de Santander, indicó que gracias a las denuncias de la ciudadanía se han logrado capturas de presuntos miembros del Eln y del Gaor 33 que portaban material explosivo.



"Estamos desplegados en las principales vías del departamento, soldados y policías con la red de cooperantes (…) que ha permitido neutralizar las intenciones del Eln", afirmó el oficial.



A pesar de esto, algunas empresas y conductores de transporte intermunicipal decidieron de manera unánime no desplazarse desde y hacia los 11 municipios del Catatumbo; aducen que no hay garantías de seguridad en las carreteras.

