En algunos municipios del Cauca hay temor por el paro armado anunciado por el autodenominado Ejército de Liberación Nacional (Eln).

En El Tambo y Argelia, muchos dueños de locales comerciales han decidido no abrir. Además, las empresas no están enviando transporte y las clases de los estudiantes también se han visto paralizadas por las amenazas del grupo armado.



(Lea en contexto: Un vehículo fue incinerado en la vía Panamericana entre Popayán y Cali)



En el macizo colombiano no hay ningún movimiento de vehículos, la gente está encerrada en sus casas.



En esta zona, en La Vega, en la vereda la Buitrera, corregimiento de Arbela, hallaron un cilindro. Líderes señalan que, al parecer, estaría cargado con explosivos. En El Bohío también fue encontrado un artefacto explosivo, el cual ya fue retirado por la Policía.



También, se conoció que en las afueras de Popayán, en Coconuco, las volquetas -por seguridad- no están subiendo.



(Puede leer: Teófilo Acuña y Jorge Tafur, los líderes sociales asesinados en el Cesar)



En esta capital, en el lugar conocido como El Morro, fue dejada una bandera del ELN.



Así mismo, en un aparente retén armado en el sector de El Descanso, corregimiento de Pescador, jurisdicción del municipio de Caldono, fue incinerado un vehículo, en la mañana de este miércoles. Simultáneamente, a la altura de Cajibío, fueron encontrados dos cilindros con banderas alusivas al ELN.



Cerca de las 8 de la noche de este martes 22 de febrero fue encontrado un ataúd en la vía que conduce de Los Robles a la vereda Sachacoco. El féretro sigue en el sitio, según denuncia la comunidad.



(Siga leyendo: Estallan carga explosiva en un puente de Pailitas, Cesar)



El secretario de Gobierno del Cauca, Luis Cornelio Angulo, manifestó que se articulan acciones para brindar seguridad suficiente a las comunidades, especialmente, donde tiene injerencia el Eln.

