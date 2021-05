'Nariño está en una crisis social total': Gobernador Jhon Rojas

“Necesitamos el abastecimiento de oxígeno, de medicamentos, también del combustible y el gas y de los alimentos”, es la frase desesperada del gobernador de Nariño, Jhon Rojas Cabrera, en una región bloqueada y aislada por el paro nacional.

El mandatario seccional expresó su preocupación porque el jueves salieron las caravanas humanitarias con esos elementos que tanto requieren los nariñenses, “pero los bloqueos en la vía y los derrumbes han impedido que llegaran”.



Según el reporte entregado por las autoridades hay dos bloqueos de campesinos en la vía que de Pasto conduce a Popayán; otro bloqueo de indígenas en la carretera entre Pasto e Ipiales; un bloqueo en la vía Pasto-Tumaco por parte de indígenas, al igual que no hay movilidad en la antigua vía al norte por protestas que realizan agricultores en los sectores de Buesaco y La Unión.



Hasta este viernes se buscó la ayuda a través de un corredor aéreo que permita el ingreso de los productos esenciales al departamento, pero tampoco fue posible.



“Hoy nos percatamos con preocupación que el aeropuerto Antonio Nariño estaba cerrado por trabajos que se están realizando”, declaró.



En vista de lo anterior se le solicitó a la Aeronáutica Civil que suspenda las obras que se adelantan en la pista del terminal aéreo, con el fin de que durante los días sábado y domingo a través de las empresas aéreas se puedan transportar dichos elementos.



“Nariño está en una crisis total”, afirmó y añadió que por eso se están buscando las mejores alternativas, que permitan enfrentar la emergencia social y económica que vive la región y que se agudizó desde hace cuatro días.



Rojas extendió una invitación a todos los sectores de la población a la unidad, advirtiendo además que si hay protesta pero que sea pacífica, “ante todo, que busquemos una solución rápida y oportuna a las inmensas necesidades de nuestro departamento”.



A quienes salen a las calles a protestar sostuvo que la obligación del gobierno departamental es protegerlos, al igual que garantizar los derechos humanos sobre lo cual dijo: “vamos a activar todas las líneas de protección a los manifestantes, para que las protestas se realicen con normalidad”.



Hizo énfasis que varios defensores de derechos humanos presentaron ante las autoridades quejas relacionadas con el presunto abuso de autoridad por parte de miembros de los organismos de seguridad.



Igualmente aclaró que paralelamente mientras en Nariño las protestas no paran, el contagio por covid-19 en la población también aumenta.



“Este es otro tema muy preocupante, en este momento superamos el 88,5 por ciento de ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos, UCI”, reveló por lo que indicó que existe toda su disposición para el acompañamiento al sector de la salud.



“No podemos bajar la guardia, a quienes se están manifestando en las calles tienen que guardar todos los protocolos de bioseguridad”, fue su recomendación.



La directora del Instituto Departamental de Salud de Nariño, Diana Paola Rosero, se sumó al angustioso llamado del gobernador para solicitar que se permita el paso del oxígeno, medicamentos e insumos, que permitan la atención adecuada a pacientes con covid-19 y con otras enfermedades que están siendo atendidos en hospitales y clínicas de la región.



“La vida y la salud no pueden parar”, enfatizó y dijo que con las distintas instituciones de salud se trabaja, con el fin de analizar sus requerimientos y poder encontrar las soluciones en medio de la grave emergencia que ya toco al sector de la salud.



“Se requieren elementos para hacer diálisis a pacientes que tienen insuficiencia renal y medicamentos en general que son indispensables en las instituciones de salud”, expresó la funcionaria.

