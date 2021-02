Habla la pareja acusada de comprar bebé recién nacida

Germán García y Edwin Agredo, la pareja involucrada en el caso de tráfico de una bebita de cuatro días, salieron en su defensa señalando que no la compraron y que por voluntad de la madre biológica la recibieron en custodia provisional en documento tramitado ante el Centro de Conciliación de la Cámara de Comercio de Yopal.



García sostiene que, como defensor de la vida, el año pasado se inscribió en una página en Facebook en contra del aborto con un mensaje para que las madres que no quieran tener los bebés le dieran la oportunidad de ser padre y de darle la oportunidad de vivir a ese ser. “Allí dejé mi número de contacto”, dice.



“Yliana me escribió diciendo que no quería tener el hijo y que estaba buscando un hogar al bebé que iba a tener”, contó García. Ella también les escribió a personas de Cali, Medellín y relacionó la distancia de Duitama (Boyacá), que era la más cercana a donde se encontraba en Aguazul (Casanare).



La mujer le dijo a García y Agredo que tenía unos ocho meses de embarazo y que hasta el momento no se había hecho una ecografía ni había tomado vitaminas para fortalecer su cuerpo y el del bebé.



Por esa razón contactaron a una señora en Yopal para hacer la ecografía, porque en Aguazul no hay ecógrafos, “examen el cual nosotros se lo obsequiamos a ella”, dijo García.



En el trayecto de Aguazul a Yopal cuando fueron a acompañarla a hacerse el examen, la mujer les comentó que había llegado el 29 de diciembre a Colombia procedente de Venezuela, que ella ya tenía una pareja de niños y que no podía tener el bebé que venía en camino.



En ese momento ella no pidió nada a cambio y reiteró que no quería tener el bebé. En la ecografía le dijeron que tenía 38 semanas de embarazo y que era una niña.



Cuando regresaron a Aguazul, la mujer les contó que vivía con una señora que vende tintos en la terminal de transportes y que no tenía como aportarle.



“Por esa razón nosotros le regalamos 70 mil pesos para que comprara algo de mercado para ella y la señora de los tintos”, dice García.



El 14 de febrero Yliana envió un mensaje a la una de la mañana diciendo que le había llegado la hora y por ello García y Agredo -que son pareja- viajaron desde Duitama con destino a Yopal.



Cuando iban llegando a Aguazul les informó que la bebita se había adelantado y que la tuvo en la casa de una amiga en Yopal donde estaba viviendo en ese momento. Lo que llevó a que buscaran una ambulancia que la trasladara hasta el Hospital Regional de Yopal, a donde se encontraron hacia las 10:00 de la mañana.



Allí le prestaron los servicios médicos y un día después los llamaron para adelantar el trámite de registro de la bebita. La mujer le encargó del mismo a Agredo porque ella definitivamente no quería ni ponerle el nombre ni encargarse de la niña.



Un día después salió del Hospital y se dirigieron a hacer el trámite de entrega de custodia de la menor en una Notaria, el cual finalmente adelantaron en el Centro de Conciliación de la Cámara de Comercio de Yopal.



“En la Cámara de Comercio se hizo la audiencia y le entregaron el reporte de la custodia de la menor a mí compañero”, respondió García.



Luego se dirigieron a la casa de la amiga de Yliana y solidariamente le dieron 140.000 pesos para que hiciera un mercado y llevara a la casa de la amiga donde vivía, pero reiteró que nunca pagaron por tener la custodia de la niña.



Y cuando García y Agredo iban con la bebita con rumbo a Duitama en su vehículo, la Policía los interceptó. Ahora, junto a la mujer, deben responder ante las autoridades por el presunto tráfico de la menor. La bebita y los otros dos niños de Yliana, quedaron bajo la custodia de Bienestar Familiar en Yopal.

