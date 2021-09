Pareja habría intentado tener relaciones sexuales en una iglesia de Caldas

En un video quedó lo que, según parece, sería una pareja que se disponía a tener relaciones sexuales al interior de un confesionario del templo Nuestra Señora del Rosario, ubicado en el parque principal del municipio de Villamaría, en Caldas.



En el metraje queda registrado cómo, en compañía de la Policía, varias personas se acercan y piden a la pareja salir del lugar. "Por favor salen, es que ya vamos a cerrar la parroquia; les pedimos que respetemos este lugar", dice una de las mujeres presentes en el momento.



En el video también se ve que algunos Policías sacan del lugar a la pareja, un hombre joven, oriundo de este municipio; y una joven, habitante de Manizales. Ambos son retirados pese a que la joven argumenta que no estaban "haciendo nada".



🤨 🇨🇴 En el municipio de Villamaría - Caldas una pareja fue descubierta aparentemente teniendo relaciones sexuales en un confesionario de la capilla Nuestra Señora del Rosario, ubicada en el parque principal de ese municipio.



Desde la Secretaría de Gobierno de Villamaría se informó que los uniformados sí retiraron a las personas del lugar y les interpusieron un comparendo. "Fue por irrespeto a la autoridad y no por otro motivo, pues no se interpuso una denuncia por hechos de otro tipo", señalaron.



Según lo conocido por este diario, la persona que alertó a las autoridades sobre la presencia de esta pareja en el confesionario fue un empleado de la parroquia, quien decidió no proceder legalmente ni fungir como testigo para imponer un comparendo por actos obscenos a estos jóvenes.



El hecho causó todo tipo de reacciones a través de redes sociales, donde los señalan de profanar un lugar santo para quienes practican la fe católica.

