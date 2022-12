Una pareja de esposos venezolanos logró ganarse la confianza de comerciantes y prestamistas en Santa Marta y a través de engaños, les robó más de 30 millones de pesos en mercancía y dinero en efectivo.



Los señalados de este hurto son Harris José Anton Vásquez, su esposa Luz Fernández quienes durante más de tres años estuvieron radicados en la capital del Magdalena, de donde se habrían marchado en las últimas horas.



Uno de los comerciantes que resultó más afectado, contó que a esta pareja la conoció en el año 2020 y no solo le ofreció una oportunidad laboral a ambos, sino también su ayuda y amistad.



“Inicialmente lo contraté para que preparara cócteles y granizados en uno de mis negocio; con el tiempo me confié en él y decidí mejorarle su situación y lo nombré administrador y a su esposa mesera”, detalla una de las víctimas.



Este miércoles supo que Harris y su mujer Luz se habían marchado de Santa Marta, sin avisarle a ninguno.



“Me llamó la atención que eran las 4:00 de la tarde y no estaba abierto el bar que administraba. Pensé que estaba enfermo o le había sucedido algo, así que fui hasta su casa encontrándome con la sorpresa que tampoco estaban ninguno de los dos”, indica el comerciante.



Tras comenzar a indagar, se enteró que la pareja de venezolanos salieron de la ciudad debiendo tres meses de arriendo a la dueña de la casa.



Al revisar su negocio y hacer cuentas, confirmó que los dos extranjeros antes de irse se le llevaron dinero en efectivo, dos pistolas traumáticas, licores y mercancía entre ropa y zapatos que sumaban más de 20 millones de pesos.



Igualmente cuando informó entre sus amigos y conocidos, pudo establecer que robó con la misma modalidad de engaño a otros comerciantes y prestamistas a quienes les pidió plata prestada al interés y elementos para supuestamente vender.



En total los venezolanos habrían hurtado más de 40 millones de pesos a por lo menos cinco personas en Santa Marta.



“Estuve indagando y me indicaron que salió en horas de la madrugada con rumbo a Maicao. Imagino que posteriormente saldría del país hacia Venezuela. Es realmente lamentable esta acción que nos perjudicó mucho”, detalló el comerciante quien por su seguridad no quiso dar su nombre.



Todas las personas que fueron robadas se dirigieron ante la Fiscalía para interponer la denuncia respectiva.

Por Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv