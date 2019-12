El drama de pareja colombiana que se accidentó en Estados Unidos

Hace mes y medio, Jennifer Serrano y Diego Zarate, una pareja de jóvenes santandereanos recién graduados de ingeniería Industrial, partieron desde Bucaramanga hacia Denver, Colorado (Estados Unidos).



Su plan era estudiar inglés, “ellos querían cumplir el sueño americano. Se querían quedar un año y poder mejorar su hoja de vida”, dice Emily Serrano, hermana de Jennifer. Pero el pasado 22 de diciembre, sobre la 1 de la mañana, su plan debió aplazarse.

Jennifer y Diego se movilizaban en un vehículo, el cual fue embestido por otro automóvil mientras esperaban que un semáforo cambiara a verde para poder avanzar.



“En menos de nada ellos se dan cuenta que viene una luz roja a toda velocidad detrás de ellos y se los lleva. Mi cuñado, cuando reacciona -como dos días después- se acuerda de que ellos dieron muchas vueltas en el aire con el carro, la Policía los auxilió, ayudó a salir a mi cuñado que estaba atascado con el volante”, indicó Emily.



Ellos fueron llevados a un hospital y, a los dos días, trasladados a uno más sofisticado, donde en las últimas horas les practicaron cirugía de pelvis. “Estamos esperando que reaccionen de la cirugía, no sabemos si hay que hacerles otra cirugía, sufrieron fracturas en las extremidades”, indicó la hermana de Jennifer.

Una amiga de la pareja, quien vive en Denver, ha estado pendiente de las necesidades que ellos requieran en el hospital. Sin embargo, no puede estar a tiempo completo, ya que debe cumplir con sus obligaciones.



Pero las familias de los jóvenes no tienen los recursos económicos para viajar hacia Estados Unidos y poder atenderlos, “estamos buscando una ayuda económica para que mi mamá y la de él puedan viajar, porque son cuatro meses los que deben estar en la cama”, indica la hermana de Jennifer.



(Le puede interesar: A la cárcel, hombre que se entregó por crimen de pareja en Magdalena)



Las madres de estos jóvenes no cuentan con visa americana, por lo que le hacen un llamado a la Cancillería para que puedan agilizar los documentos requeridos y logren llegar lo antes posible a cuidar de ellos. La familia espera que los gastos médicos sean cubiertos por el seguro del vehículo.



Las personas interesadas en colaborar se pueden comunicar al 3175344339.



BUCARAMANGA