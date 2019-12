Buscan a pareja de investigadores que desapareció en Magdalena

Natalia Jiménez y Rodrigo Monsalve, una pareja de recién casados oriundos de Bogotá, se encuentran desaparecidos desde el viernes 20 de diciembre, cuando informaron que se desplazaban desde Santa Marta al corregimiento de Palomino en La Guajira para disfrutar de su luna de miel.



Lo que más preocupa a los familiares, es que la última vez que tuvieron comunicación vía telefónica con la mujer, esta contaba detalles del viaje, pero de repente la llamada fue interrumpida de manera abrupta por amenazas de muerte que se escucharon de fondo de parte de unos sujetos que al parecer los interceptaron.

Esta versión la suministró a las autoridades, Jairo Jiménez padre de Natalia, quien asegura que “mi hija hablaba normal conmigo a eso de la 5:30 pm cuando de repente gritó porque alguien le dijo que colgara el celular o la mataba”.



A partir de ese momento no se supo más nada de ella ni de su esposo Rodrigo. La familia cree que pudo tratarse de un secuestro, aunque hasta ahora no han recibido ninguna llamada extorsiva y también no conocen ninguna amenaza o situación de alerta contra la pareja.

Desesperado, el papá pidió a las autoridades que ayuden a la búsqueda de los bogotanos; también han hecho carteles con fotografía y números telefónicos que están repartiendo en la zona y publicado en las redes sociales. Ofrecen recompensa por quien suministre información que conduzca a su ubicación.



El día que emprendieron su viaje a Palomino, Natalia quien es antropóloga, vestía una blusa rosada, pantaloneta y un sombrero Wayúu. Ella se desplazada con su esposo Rodrigo quien se gana la vida como Dj; en una camioneta Ford Escosport color negro con placas DAI 160.

Muchachos, resulta que la pareja que se encuentra desaparecida en la vía Santa Marta - Palomino son amigos de una prima de un compañero de trabajo :(



¡Por favor ayúdeme a difundir para que aparezcan lo más pronto posible! pic.twitter.com/YATkfamK7k — Julián Forero (@JulianFM12) December 23, 2019

El comandante de la Policía Metropolitana, Coronel Gustavo Berdugo, dijo que ya se inició la investigación y búsqueda de la pareja. “Revisamos cámaras de seguridad de la vía y efectivamente vemos en varias tomas el vehículo en el que viajaban Natalia y Rodrigo. Ya en el sector se encuentra un grupo de Gaula indagando por su paradero", señaló el alto oficial.

Palomino entre Magdalena y la Guajira Foto: Daniela Pinto

“Todavía es muy prematuro precisar que se trata de un rapto o secuestro, pero no descartamos nada hasta que recopilemos la mayor información posible”, anotó el comandante de Policía.



A las 10 de la mañana de este lunes fue convocado, por parte del alcalde de Santa Marta, Rafael Martínez un consejo de seguridad extraordinario para adoptar medidas que conduzcan a saber lo que sucedió con la pareja bogotana y lograr que regresen bien a su residencia en Santa Marta.



Los familiares indicaron que cualquier información de los recién casados la pueden suministrar a los números: 311 5 392331 ; 314 3 592369; 317 7 495303.





Roger Urieles

Especial para EL TIEMPO

Santa Marta

En Twitter: @@rogeruv