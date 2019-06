Paramédicos denunciados por hurtar elementos de víctimas de accidente

En un vídeo aficionado quedó grabado el momento exacto en que una persona ingresa por la ventana de un vehículo accidentado, extrae la billetera y celulares que estaban en uno de los asientos, se sube en una ambulancia y huye del lugar.

En el lugar del accidente, los testigos y curiosos pensaron que los elementos habían sido asegurados por el personal de primeros auxilios para regresarlos a sus propietarios, sin embargo, ni siquiera los documentos aparecieron y en el centro asistencial todas esas pertenencias las dieron por perdidas.



En este hecho, una de las ocupantes, identificada como Karol Gaitán falleció como consecuencia del fuerte impacto sufrido en el choque de la camioneta en la que se movilizaba.



El conductor del vehículo denunció en redes sociales el procedimiento ilegal realizado por los paramédicos que presuntamente aprovecharon el estado de inconsciencia de los lesionados, para hurtarle sus objetos de valor.



Con el vídeo que tiene de evidencia, el afectado indicó que en cuanto sea dado de alta se dirigirá hasta la Fiscalía para instaurar la denuncia contra el personal de la ambulancia que lo asistió.



"Los elementos hurtados están avaluados en más de 10 millones de pesos", aseguró el conductor.



Luego de publicarse este filme en redes sociales, varios ciudadanos se pronunciaron asegurando que este no es el primer caso de presunto hurto que involucra a un paramédico.



Otra persona aseguró que "yo cuando me estrellé en mi moto también me sacaron de la cartera más de 300 mil pesos en efectivo y mi celular de alta gama tampoco apareció".



"¿Quién vigila a estas personas que aprovechan la circunstancia para robar?", manifestó otro afectado, quien dijo que "espera que las empresas de ambulancias de las que hacen parte estos individuos tomen medidas contra ellos".

ROGER URIELES VELASQUEZ

Especial para EL TIEMPO

Santa Marta

En Twitter: @Rogeruv