El viaje a Cuba que terminó en pesadilla para pareja de colombianos

Lo que comenzó como unas vacaciones en La Habana (Cuba), en donde Iván Leonardo Zerda García y Mónica Andrea Luna Pinilla pretendían comprometerse en matrimonio, terminó en un trágico accidente de tránsito que tuvo lugar el pasado domingo 8 de septiembre.



El siniestro ocurrió a la 1:00 de la tarde y dejó como resultado a Zerda García herido y a Luna Pinilla con una delicada fractura en su cadera.

“Me tocó proponerle matrimonio en el hospital, porque yo le tenía preparado algo muy especial en Varadero, había cuadrado todo. Menos mal no pasó a mayores”, comentó Zerda García.



La pareja había llegado ese día a Cuba, a eso de las 10:30 de la mañana, y se estaba dirigiendo en taxi hacia la ciudad de Varadero, aproximadamente a dos horas de La Habana, cuando un camión aparentemente se quedó sin frenos y embistió el vehículo en el que se transportaban.

“La verdad yo me salvé de milagro. El golpe se recibió totalmente por el lado en el que yo iba, que era de copiloto; lo que pasa es que ella iba durmiendo acostada en la parte de atrás y tenía las piernas contra la puerta, entonces cuando el camión se estrelló, me imagino que el impacto le empujó el cuerpo y las piernas, generándole esa fractura”, detalló Zerda, quien tiene varias laceraciones y algunas suturas.



En el momento de los hechos un equipo de primeros auxilios los trasladó a un puesto de salud en Guanabo, un pueblo a 30 minutos de La Habana, donde recibieron la primera asistencia, y de allí los llevaron en ambulancia de vuelta a la capital cubana a un hospital público.

“Allí me dijeron que ya no podían hacernos nada más, porque la salud en Cuba es gratis, pero para los cubanos, y como somos extranjeros, nos mandaron para la Clínica Cira García, una clínica privada”, indicó Zerda, haciendo énfasis en que la institución les solicitaba un depósito de 3.000 dólares por cada uno solamente para el ingreso.



Los costos para cubrir la atención médica de Luna Pinilla son elevados. La cirugía que requiere supera los 9.500 dólares, que vendrían siendo cerca de 32 millones de pesos colombianos; de ser trasladada a Colombia, los gastos se elevarían a por lo menos 100 millones de pesos, recursos económicos con los que no cuenta la pareja.

Pese a que desde el año 2010 la ley cubana exige que los viajeros ingresen al país con un seguro médico obligatorio, Iván Zerda menciona que nunca les fue requerido.



“Viajamos por cuenta propia, con la aerolínea Interjet; hicimos escala en Cancún, y allí para poder entrar a Cuba lo único que debimos pagar fue un visado”, refirió Zerda, explicando que en el papel del visado no se especifica ningún costo adicional por póliza de salud.

No obstante, y de acuerdo con Zerda, la mañana del martes tuvieron que intervenir quirúrgicamente de urgencia a Luna Pinilla, por lo que en el momento se encuentra iniciando el proceso de recuperación.



Sus familiares en Colombia también viven la angustia a la distancia. La madre de Iván Zerda, Clara Inés García Rodríguez, señaló que “no hay forma de enviarles el dinero, porque allá hay muchas limitaciones para ingresarlo. Exigen que tenga una cuenta, pero él iba de turista, entonces no puede tener ninguna cuenta”; sin embargo, familia y amigos han encontrado la forma de ayudar en medio de la adversidad.

“Yo trabajo en Ecopetrol, y gracias a Dios la gente me conoce y muchísima gente ya se unió a la causa y me han estado ayudando, enviando recursos para cubrir esto”, apuntó Zerda.



La pareja, junto a sus familias, están solicitando la ayuda de la Embajada de Cuba en Colombia y el Consulado de Colombia en Cuba para poder solventar los gastos médicos.

“Hablé con el Cónsul, y el Embajador vino esta mañana, y ellos dijeron que iban a hablar con el Gobierno de Cuba, porque yo les decía que fue culpa de un ciudadano cubano y no nuestra, pero que ellos lo veían complicado y que el Consulado no tenía plata para eso”, refirió Zerda, quien tampoco ha recibido respuesta por parte del país cubano.



Tras la operación de Luna Pinilla, a la pareja se le extenderá la estadía en Cuba, tiempo que también tendrán que costear, teniendo en cuenta hospedaje, alimentación, cuidados médicos, entre otros aspectos, y que se vería facilitado logrando el traslado a Colombia.





