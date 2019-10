Paraciclista busca recursos para representar al país en Mundial

El joven de 29 años, Cristóbal Zamora, oriundo de El Charco (Nariño), no se rinde. El primer ‘combate’ lo enfrentó hace 11 años cuando en su pueblo natal, mientras caminaba por las tierras que trabajaba con su familia, una bala perdida alcanzó su pierna y, no siendo suficiente, se la arrebató.

En ese momento su historia de superación comenzó y el último capítulo sucedió el año pasado, con una trascendental decisión que debió tomar: continuar con la prótesis que con esfuerzo consiguió o venderla para comprarse una bicicleta y cumplir el sueño de ser un medallista paralímpico. Y eso último fue lo que hizo.



Ahora una nueva etapa se está escribiendo, con bicicleta propia en mano. Los primeros ‘pedaleos’ están dirigidos hacia la representación de Santander en los campeonatos nacionales de ciclismo que se celebrarán en noviembre: el de pista en Cali, y en Cartagena el de ruta; sin embargo, su obstáculo es el dinero.

“El departamento da 6 cupos y en esos 6 cupos yo no entro para el viaje de Cartagena, yo entraría solamente para el viaje de Cali. Estoy mirando si puedo conseguir los viáticos para la ciudad de Cartagena”, señaló Zamora, quien el pasado lunes 30 de septiembre creó una ‘Vaki’, campaña de ‘crowdfunding’ (financiación colectiva) que se puede encontrar en el siguiente enlace ‘vaki.co/vaki/1569846252731’, en la que espera que otras personas aporten económicamente a lo que él llama su superación como deportista.

Hasta el momento, el paraciclista no ha recibido aportes de los cerca de $70 millones que necesitaría para participar en estas competencias ‘con todas las de la ley’, incluyendo el ambicioso Campeonato Mundial de Ciclismo que tendrá lugar a mediados de enero de 2020 en Canadá.



“Toca conseguir bicicleta de pista, llantas, una cantidad de elementos, más los viáticos para poder llegar a ese país”, indicó Zamora, quien agregó que “la bicicleta que yo tengo me sirve para competir y entrenar, pero no es la necesaria para estar disputando medallería en Canadá”.



