¿Por qué los colombianos graban las peleas o atracos en las calles?

Antes de ayudar a quien lo necesita o antes de llamar a las autoridades competentes, en la actualidad las personas se limitan a grabar con sus celulares lo que ocurre a su alrededor (robos, peleas, accidentes).

Esta tendencia suele ser criticada a través de redes sociales, ya que en algún punto lo explícito de diferentes situaciones lleva a que las personas rechacen la publicación de algunos videos.



Hace poco, circuló en redes sociales el video de dos hermanos peleando con cuchillos en el centro de Cali. La primera crítica recibida hacia quienes publicaron el contenido fue por qué no se dio aviso a las autoridades y se prefirió grabar la pelea.

Para algunos expertos, estos comportamientos se han normalizado gracias a los avances tecnológicos, muchos buscan obtener la popularidad a través de redes sociales y otros solo quieren registrar todo lo que acontece en sus contextos. Otros justifican que la necesidad de grabar antes de cualquier otra reacción no es tan negativo después de todo.



Para el experto en mercadeo digital, Jorge Cubides, normalmente la masa no hace nada sobre todo por miedo, en el caso de robos o peleas, además de falta de liderazgo, pero gracias al celular esa parte de grabar ha creado una gestión en ese actuar.

“Las personas no suelen hacer mucho, ahora tampoco es que lo hagan, pero gracias al celular ahora se permite actuar. Esto puede generar un resultado, pues en muchas ocasiones las grabaciones sirven para atrapar a los responsables de delitos”, resalta Cubides.



Uno de los ejemplos que resalta Cubides es el de la foto del niño sirio que apareció ahogado en una playa de Turquía en el 2015.

“Hasta ese momento se hablaba muy poco de esta gran crisis migratoria y esta foto generó un impacto que dio pie a que varias naciones tuvieran políticas migratorias y abrieran sus puertas para ayudar a estas personas”, señala.



El experto resalta que el papel que juega ahora la necesidad de las personas de grabar o tomar fotografías de estas situaciones no siempre es con el fin de ayudar a un resultado, pero sí ha sido útil para la realización de campañas de concientización y la captura de delincuentes, por lo que no lo ve como una costumbre negativa.

Sin embargo, para el psiquiatra Rodrigo Córdoba este tipo de comportamientos que parecen habituales no dejan de causar perplejidad, puesto que los seres humanos terminan perdiendo el espíritu solidario con el fin de convertirse en tendencia a través de redes sociales con este tipo de videos.



“Las especies siempre tienen ese espíritu de solidaridad entre sí, es algo que les permite hallar la salida común. Aquí ha primado más el espectáculo de la respuesta inadecuada para intentar registrar hechos como si eso pudiera ser una representación más importante en su vida. Es la necesidad del reconocimiento. Los videos terminan siendo es una aceptación global en busca de recibir una aprobación”, indicó Córdoba.

Sobre la ayuda que puedan brindar estas grabaciones para posibles investigaciones, el experto señaló que en estos casos llegar a ser útil en una investigación no es el fin del video, por lo que lo preocupante es la necesidad de la aceptación en redes sociales por parte de la persona que graba.



“Nadie podría hacer un juicio de que sea bueno o malo. Lo que pasa es que la gente está perdiendo esa solidaridad al no ayudar al otro. Es muy curioso que en una situación donde está en riesgo el otro importa más la imagen y eso explicaría un cambio de mundo, las imágenes y el reconocimiento social a través de las redes es por donde va el mundo actual. La gente tiene el video es para colgarlo en las redes, inicialmente no se da con el propósito de ayudar”, resalta.



Si bien el debate por la inmediatez y una posible necesidad de aprobación en redes sociales por cuenta de estos videos que se dan a diario aún no se define como algo positivo o negativo, cada vez es más fácil encontrar todo tipo de situaciones, hasta íntimas, en internet.

